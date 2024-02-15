Генерал Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти 4-летней тоболячки

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Тобольске от менингококковой инфекции скончалась 4-летняя девочка, воспитанница детского сада № 16 им. В. П. Неймышева». В настоящее время группа в детском саду, куда ходил ребенок, закрыта на карантин.