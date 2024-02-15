Генерал Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти 4-летней тоболячки

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
Сообщение о возможном нарушении санитарных норм поступило в приемную председателя СК России Александра Бастрыкина. Следователи СУ СК России по Тюменской области начали процессуальную проверку по поручению генерала. Возбуждено уголовное дело — его ход и результаты расследования находятся на контроле центрального аппарата ведомства.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Тобольске от менингококковой инфекции скончалась 4-летняя девочка, воспитанница детского сада № 16 им. В. П. Неймышева». В настоящее время группа в детском саду, куда ходил ребенок, закрыта на карантин.