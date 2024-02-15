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В смерти девочки от менингококковой инфекции в Тобольске подозревают детский сад

Генерал Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти 4-летней тоболячки

15 февраля 2024, 08:32
Фото: 1MI

В смерти девочки от менингококковой инфекции в Тобольске подозревают детский сад

По факту гибели 4-летней девочки от менигококковой инфекции, воспитанницы тобольского детского сада, возбуждено уголовное дело. Дошкольное учреждение подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Сообщение о возможном нарушении санитарных норм поступило в приемную председателя СК России Александра Бастрыкина. Следователи СУ СК России по Тюменской области начали процессуальную проверку по поручению генерала. Возбуждено уголовное дело — его ход и результаты расследования находятся на контроле центрального аппарата ведомства.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Тобольске от менингококковой инфекции скончалась 4-летняя девочка, воспитанница детского сада № 16 им. В. П. Неймышева». В настоящее время группа в детском саду, куда ходил ребенок, закрыта на карантин.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Следственный комитет#Уголовное дело#Новости тюмени#Менингит#Александр Бастрыкин#Нарушение санитарных норм#Генерал
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