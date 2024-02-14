В Тюмени организуют русский день влюбленных с самоваром и народными гуляниями

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
По словам одного из организаторов мероприятия Инны Нестеровой, идея организовать такой праздник пришла спонтанно в ходе обсуждения того, как сделать февральские будни более увлекательными, пишет NEFT.
Русский день влюбленных отметят в выходной 17 февраля. Авторы идеи планируют организовать для молодежи русские народные игры, катание на старинных санках. Для одиноких людей устроят гадания и чаепитие. Если организация праздника пройдет «на ура», музейщики сделают такое празднование ежегодной традицией.
Ранее «Наш город» сообщал, как одиноким тюменцам лучше всего провести День святого Валентина. В городе организован ряд увлекательных мероприятий, рекомендуемых к посещению.