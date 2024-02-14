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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Тюмени организуют русский день влюбленных с самоваром и народными гуляниями

В Тюмени организуют русский день влюбленных с самоваром и народными гуляниями

14 февраля 2024, 11:45
Фото: 1MI
В Тюмени организуют русский День Святого Валентина с самоваром, гаданием и народными гуляниями. Как стало известно, День Святого Трифона с вечорками для одиноких людей будет проведен сотрудниками Музея истории крестьянского быта.

По словам одного из организаторов мероприятия Инны Нестеровой, идея организовать такой праздник пришла спонтанно в ходе обсуждения того, как сделать февральские будни более увлекательными, пишет NEFT.

Русский день влюбленных отметят в выходной 17 февраля. Авторы идеи планируют организовать для молодежи русские народные игры, катание на старинных санках. Для одиноких людей устроят гадания и чаепитие. Если организация праздника пройдет «на ура», музейщики сделают такое празднование ежегодной традицией.

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Ранее «Наш город» сообщал, как одиноким тюменцам лучше всего провести День святого Валентина. В городе организован ряд увлекательных мероприятий, рекомендуемых к посещению.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#День святого Валентина#Алина Петрова#Народные гуляния#Русский день влюбленных
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