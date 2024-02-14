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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Масленица 2024: когда провожаем зиму в этом году

Масленица 2024: когда провожаем зиму в этом году

14 февраля 2024, 10:07
Фото: 1MI/Юлия Акмурзина
Масленица — один из любимых праздников россиян, который олицетворяет скорый приход весны. По данным ВЦИОМ, сегодня его отмечают около 66% сограждан. Масленичной считается вся неделя перед Великим постом и дата ее начала зависит от празднования Пасхи.
Сюжет
Весна

Когда начнется Масленица в 2024 году

В этом году Масленица начинается 11 марта, а заканчивается 17 марта. Отметим, каждый год дата празднования Масленицы меняется, так как зависит от даты Пасхи. В этом году Пасха выпадает на 5 мая.

Масленичная неделя делится на две части: с понедельника по четверг отмечают Узкую, а с четверга по воскресенье Широкую масленицу.

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История Масленицы

Масленицу стали широко отмечать на Руси еще до прихода христианства. Изначально это был языческий праздник, который подразумевал поклонение богам — богу Солнца Ярилу и богу земли, скота и подземного мира Велеса.

В честь этих богов жгли костры, прыгали через огонь, пекли блины. Ритуал сжигания соломенного чучела на Масленицу тоже проводился в честь бога Солнца. Как верили славяне, бог Солнца должен был умереть, чтобы возродиться и дать богатый урожай.

Блины круглой формы олицетворяли солнце. Блины были связаны не только со встречей весны, но и с культом предков. Наши предки первый блин не съедали, а ставили на окно — чтобы сдобрить умерших.

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Сжигать чучело на Масленицу

Широко распространена с древних времен традиция сжигать чучело Масленицы. Где-то было принято закапывать куклу в землю, а в других регионах ее разрывали на части и раскидывали кусочки по полю. Иногда роль чучела играл человек, ему устраивали символичные похороны.

По данным фольклористов, Масленица возникла как земледельческий обряд для плодородия земли. Наши предки считали, что умершие могут положительно влиять на плодородие почвы.

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Фото: 1MI

Масленица после принятия Христианства

После того, как на Руси стало распространяться христианство, обычаи и смыслы на Масленицу видоизменились. Верующие называют этот период Сырной седмицей перед Великом постом, то есть сырные и мясные продукты еще можно, а мясо — уже нельзя.

Каждый день Масленицы имеет свое название и смысл.

  • Понедельник — встречают Масленицу и начинают печь блины;
  • Вторник — заигрыши, время для знакомств, прогулок, катания с горок;
  • Среда — лакомка, в этот день можно есть блинов столько, сколько душа пожелает;
  • Четверг — разгул, все работы прекращались и начинались широкие гуляния;
  • Пятница — тещины вечерки, теща приходит в гости к зятю на блины;
  • Суббота — золовкины посиделки, невестки приглашали в гости родственников мужа;
  • Воскресенье — прощеное воскресенье, люди просят прощения друг у друга и готовятся к началу поста.

Таким образом, сегодня Масленица сочетает в себе как языческие, так и христианские традиции. Церковь не запрещает православным веселиться в Масленичную неделю, но предостерегает от излишнего поедания блинов.

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Как отмечают Масленицу сегодня

В наши дни Масленица остается широко распространенным праздником с этнокультурным значением. В России его отмечают более 66% сограждан, только 23% опрошенных ВЦИОМ считают праздник языческим.

Среди обрядов и обычаев самыми популярными считаются поедание блинов и сжигание чучела — их соблюдают более 53% россиян. В Тюменской области тоже очень широко распространены эти обычаи. Например, в прошлом году в Ялуторовске испекли трехметровый блин. А народные гуляния проходили во всех населенных пунктах региона.

Фото: pixabay.com
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Главное угощение Масленицы

Блины и сегодня остаются символом радости, тепла и солнца. Их пекут по разным рецептам, с разными начинками. Помимо блинов на Масленицу принято готовить и другие кулинарные изделия: баранки, сырники, оладьи, пироги.

Диетологи не рекомендуют налегать на блины людям с хроническими заболеваниями, в первую очередь, тем, кто страдает сахарным диабетом, патологиями печени, холециститом, панкреатитом и другими нарушениями ЖКТ.

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