Стая собак едва не растерзала маленького ребенка в Тюмени. Видео

Стая собак едва не растерзала маленького ребенка в Тюмени

В Тюмени стая собак напала на ребенка. Инцидент произошел на улице Краснооктябрьской. На видео, распространяемом в соцсетях, заметно, как мальчик убегает от стаи псов, но они следуют за ним.