Стая собак едва не растерзала маленького ребенка в Тюмени. Видео

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Местные жители глубоко возмущены происходящим. Они призывают администрацию города обратить внимание на ситуацию.
«Собаки были домашними. Все вопросы к людям, кто над ними издевался, а потом выкинул. На всё это есть органы власти», — написала горожанка Юлия.
«Выдавать этих собачек тем, кто печется об их жизни. Пусть живут около домов защитников, — высказалась еще одна жительница Тюмени Ольга. .
«Наш город» направил официальный запрос по факту инцидента в администрацию города. Ответ ожидается.
Ранее жители тюменского СНТ заметили на улицах стаю волков. В комментариях тюменцы предположили, что причиной выхода волков к людям является миграция косуль.