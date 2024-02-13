nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Стая собак едва не растерзала маленького ребенка в Тюмени

Стая собак едва не растерзала маленького ребенка в Тюмени. Видео

13 февраля 2024, 14:13
Фото: Изображение Midjourney

Стая собак едва не растерзала маленького ребенка в Тюмени

В Тюмени стая собак напала на ребенка. Инцидент произошел на улице Краснооктябрьской. На видео, распространяемом в соцсетях, заметно, как мальчик убегает от стаи псов, но они следуют за ним.

Местные жители глубоко возмущены происходящим. Они призывают администрацию города обратить внимание на ситуацию.

«Собаки были домашними. Все вопросы к людям, кто над ними издевался, а потом выкинул. На всё это есть органы власти», — написала горожанка Юлия.
«Выдавать этих собачек тем, кто печется об их жизни. Пусть живут около домов защитников, — высказалась еще одна жительница Тюмени Ольга. .
Видео: Типичная Тюмень
Операция под знаком диалога: как в Тюмени возник конфликт с «бандой азербайджанцев»?
Узнать подробнее

«Наш город» направил официальный запрос по факту инцидента в администрацию города. Ответ ожидается.

Ранее жители тюменского СНТ заметили на улицах стаю волков. В комментариях тюменцы предположили, что причиной выхода волков к людям является миграция косуль.

Читайте также:
В Тюменском районе бездомная собака едва не загрызла маленького ребенкаВ Тюмени маленькая девочка шокировала прохожих, выйдя на подоконник многоэтажкиПризнана инвалидом: в Тюмени вынесли приговор водителю, сломавшему жизнь девочке
#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Ребенок#Тюменская область#Собаки#Миграция#Алина Петрова
Подпишитесь
Операция под знаком диалога: как в Тюмени возник конфликт с «бандой азербайджанцев»?
Сегодня, 11:15
Веселье отменяется: тюменцам рассказали, как вернуть билеты на концерт и в цирк
Сегодня, 07:50
Любимая группа Путина даст концерт в Тюмени
Сегодня, 02:22
Доверия нет: тюменцы отказываются от новых китайских авто в пользу старых «японцев»
Сегодня, 09:41
ТОП-5 способов отметить День Святого Валентина одиноким тюменцам
Сегодня, 01:00
Тандем федеральных застройщиков ГК Страна Девелопмент и Группы «Эталон» дал результат
Сегодня, 10:32