nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:21

Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Жители тюменского СНТ заметили на улицах стаю волков

Жители тюменского СНТ заметили на улицах стаю волков. Видео

13 февраля 2024, 04:21
Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Жители тюменского СНТ заметили на улицах стаю волков

О хищниках, промышляющих в окрестностях садового общества СНТ «Медик» по Салаирскому тракту, сообщили местные жители в социальных сетях.
Видео: ЧС Тюмень

На опубликованной в после записи с камер видеонаблюдения видно, что несколько диких животных бежит по улицам садового общества.

В комментариях тюменцы предположили, что причиной выхода волков к людям является миграция косуль.

«Косули выходят к людям, и дают себя гладить. Хотя по своей натуре они пугливые животные, от любого шороха уже стоят на стороже, чтобы в любой момент убежать. Вот волки и идут за ними», — пояснили горожане.
Головная боль неизбежна: сильнейшая магнитная буря обрушится на Тюмень
Узнать подробнее

Часть пользователей отметила, что, возможно, в лесах осталось мало кормовой базы, вследствие весенних пожаров в 2023 году, поэтому хищники вынуждены промышлять в деревнях. Некоторые тюменцы и вовсе решили, что это были не волки, а обычные собаки.

Читайте также:
Высокопоставленный эксс-силовик получил должность в мэрииМетель и -30: тюменцев предупреждают о штормовом ветреТюменская область не вошла в топ-10 регионов по качеству жизни. Кто лучший?
#Общество#Видео#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Хищники#Дикие звери
Подпишитесь
Выплаты семьям с детьми в Тюменской области в 2024 году
Вчера, 09:38
Веселье отменяется: тюменцам рассказали, как вернуть билеты на концерт и в цирк
Сегодня, 07:50
Тюменец рассказал об ужасах работы в службе такси
Вчера, 08:05
«Пузырь лопнет?»: может ли рухнуть рынок недвижимости в Тюменской области?
Вчера, 06:43
ТОП-5 способов отметить День Святого Валентина одиноким тюменцам
Сегодня, 01:00
Школьников, снимавших драки на камеру, нашли в Тюмени. Кто они?
Вчера, 08:21