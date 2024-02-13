Жители тюменского СНТ заметили на улицах стаю волков. Видео

Часть пользователей отметила, что, возможно, в лесах осталось мало кормовой базы, вследствие весенних пожаров в 2023 году, поэтому хищники вынуждены промышлять в деревнях. Некоторые тюменцы и вовсе решили, что это были не волки, а обычные собаки.