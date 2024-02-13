Жители тюменского СНТ заметили на улицах стаю волков. Видео

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
На опубликованной в после записи с камер видеонаблюдения видно, что несколько диких животных бежит по улицам садового общества.
В комментариях тюменцы предположили, что причиной выхода волков к людям является миграция косуль.
«Косули выходят к людям, и дают себя гладить. Хотя по своей натуре они пугливые животные, от любого шороха уже стоят на стороже, чтобы в любой момент убежать. Вот волки и идут за ними», — пояснили горожане.
Часть пользователей отметила, что, возможно, в лесах осталось мало кормовой базы, вследствие весенних пожаров в 2023 году, поэтому хищники вынуждены промышлять в деревнях. Некоторые тюменцы и вовсе решили, что это были не волки, а обычные собаки.
Между тем, в конце января о нашествии волков сообщали жители поселка Демьянка (Уватский район) и сел Пеганово и Окунево (Бердюжский район). Тогда от диких животных пострадала собака — хищники ее растерзали.