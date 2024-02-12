nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Тюменская область заняла 16 место среди регионов России по качеству жизни

Тюменская область не вошла в топ-10 регионов по качеству жизни. Кто лучший?

12 февраля 2024, 07:33
Фото: 1MI

Тюменская область заняла 16 место среди регионов России по качеству жизни

Тюменская область заняла 16 место в рейтинге по качеству жизни в 2023 году, подготовленном аналитиками РИА «Новости». Годом ранее, в 2022 году, регион также располагался на 16 месте.
Фото: РИА «Новости»

Среди регионов Уральского федерального округа лидирующее место занял Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — регион занял 8 место. На 15 позиции расположилась Свердловская область, Челябинская область и Ямал заняли 20 и 21 места рейтинга соответственно. Курганская область стала аутсайдером УрФО — 77 место из 89 возможных.

Лидирующие позиции в рейтинге по качеству жизни в российских регионах, как и ранее, заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На последних строчках расположились Тува, Ингушетия и Еврейская автономная область.

Банкет с камчатскими крабами и корейкой ягненка обошелся тюменцу в 140 тысяч рублей
Узнать подробнее

При расчете рейтинга был проведен анализ 66 показателей, в числе которых уровень доходов населения, занятость, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования и т. д.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень занимает 11 место в конкурсе «Город России. Национальный выбор». Среди городов Уральского федерального округа пока лидирует Ханты-Мансийск — он расположился на 9 месте.

Читайте также:
Многодетной тюменке пришло 16 штрафов за бесплатную парковкуВ Тюмени появится новый сквер. Там будут угощать блинами и поить чаемВ Тюменской области сирота почти 20 лет бьется за положенное по закону жилье
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Рейтинги#Новости тюмени#Качество жизни
Подпишитесь
Школьников, снимавших драки на камеру, нашли в Тюмени. Кто они?
Сегодня, 08:21
Тюменец с песней про трусы победил на шоу «Конфетка» на ТНТ
Сегодня, 04:17
Тюменец рассказал об ужасах работы в службе такси
Сегодня, 08:05
«Пузырь лопнет?»: может ли рухнуть рынок недвижимости в Тюменской области?
Сегодня, 06:43
Головная боль неизбежна: сильнейшая магнитная буря обрушится на Тюмень
Сегодня, 02:45
«И даже в Африку летал»: в зоне СВО погиб боец из тюменского поселка
9 февраля, 10:35