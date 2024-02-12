Тюменская область не вошла в топ-10 регионов по качеству жизни. Кто лучший?

Тюменская область заняла 16 место среди регионов России по качеству жизни

Тюменская область заняла 16 место в рейтинге по качеству жизни в 2023 году, подготовленном аналитиками РИА «Новости». Годом ранее, в 2022 году, регион также располагался на 16 месте.