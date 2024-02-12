Тюменская область не вошла в топ-10 регионов по качеству жизни. Кто лучший?

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Среди регионов Уральского федерального округа лидирующее место занял Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — регион занял 8 место. На 15 позиции расположилась Свердловская область, Челябинская область и Ямал заняли 20 и 21 места рейтинга соответственно. Курганская область стала аутсайдером УрФО — 77 место из 89 возможных.
Лидирующие позиции в рейтинге по качеству жизни в российских регионах, как и ранее, заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На последних строчках расположились Тува, Ингушетия и Еврейская автономная область.
При расчете рейтинга был проведен анализ 66 показателей, в числе которых уровень доходов населения, занятость, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень занимает 11 место в конкурсе «Город России. Национальный выбор». Среди городов Уральского федерального округа пока лидирует Ханты-Мансийск — он расположился на 9 месте.