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Метель и -30: тюменцев предупреждают о штормовом ветре

Метель и -30: тюменцев предупреждают о штормовом ветре

13 февраля 2024, 01:11
Фото: 1MI
По прогнозам метеорологов, сегодня ночью столбики термометров на юге региона опустятся до -25…-30. Днем температура воздуха составит -10….-15, ожидается метель, ветер 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с, местами осадки в виде снега.

В Тюмени 13 февраля ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 3,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -15….-12, в темное время суток ожидается до -17…-12.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:13 закат в 17:30 продолжительность дня 9 часов 17 минут.

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В Тобольске 13 февраля синоптики обещают осадки в виде снега, ветер до 3,2 м/с. Утром и днем -18…-13, в темное время суток температура воздуха составит -16…-14.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:06, закат в 17:16 продолжительность дня 9 часов 10 минут.

В Ялуторовске во вторник ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -17…-12, в темное время суток ожидается до -16…-12

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:08, закат в 17:29 продолжительность дня 9 часов 21 минута.

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В Заводоуковске 13 февраля метеорологи прогнозируют небольшой снег, ветер до 4,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -17…-12, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -15…-11.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:07, закат в 17:28 продолжительность дня 9 часов 21 минута.

В Ишиме 13 февраля ожидается в течение дня небольшой снег, ветер до 4,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -19…-11, в темное время суток температура воздуха составит -12….-9.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:54, закат в 17:18 продолжительность дня 9 часов 24 минуты.

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