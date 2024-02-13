Метель и -30: тюменцев предупреждают о штормовом ветре

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Updated Сегодня, 01:11
В Тюмени 13 февраля ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 3,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -15….-12, в темное время суток ожидается до -17…-12.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:13 закат в 17:30 продолжительность дня 9 часов 17 минут.
В Тобольске 13 февраля синоптики обещают осадки в виде снега, ветер до 3,2 м/с. Утром и днем -18…-13, в темное время суток температура воздуха составит -16…-14.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:06, закат в 17:16 продолжительность дня 9 часов 10 минут.
В Ялуторовске во вторник ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -17…-12, в темное время суток ожидается до -16…-12
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:08, закат в 17:29 продолжительность дня 9 часов 21 минута.
В Заводоуковске 13 февраля метеорологи прогнозируют небольшой снег, ветер до 4,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -17…-12, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -15…-11.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:07, закат в 17:28 продолжительность дня 9 часов 21 минута.
В Ишиме 13 февраля ожидается в течение дня небольшой снег, ветер до 4,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -19…-11, в темное время суток температура воздуха составит -12….-9.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:54, закат в 17:18 продолжительность дня 9 часов 24 минуты.