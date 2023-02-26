В Ялуторовске испекли трехметровый блин. Видео

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Здесь же проходит конкурс на самую большую стопку блинов. Пока горожане и гости горожане соревнуются в мастерстве, организаторы уже заваривают чай в самом большом самоваре России, который приготовили специально к празднику Масленицы.
Чуть ранее здесь же команда блинопеков, вошедшая в Книгу рекордов России, приготовила по традиции трехметровый блин. В этот раз он почти не порвался при переворачивании.
Ранее «Наш Город» писал, что ялуторовский трехметровый блин официально вошел в Книгу рекордов России в июне этого года. Диаметр изделия из муки, яиц и молока составил почти три метра — 2 метра 95 сантиметров. Мастера пытались приготовить изделие без изъянов с 2007 года.