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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

В Ялуторовске испекли трехметровый блин. Видео

26 февраля 2023, 10:12
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Ялуторовске участники «Битвы Блинопеков» выпекают метровые блины

«Битва Блинопеков» проходит в эти минуты в Ялуторовске. В гастрономическом шоу команды шеф-поваров и рестораторов, предприятий и организаций соревнуются на 2-х гигантских сковородах за приготовление самого целого, вкусного и красивого метрового блина.
Сюжет
Тюмень

Здесь же проходит конкурс на самую большую стопку блинов. Пока горожане и гости горожане соревнуются в мастерстве, организаторы уже заваривают чай в самом большом самоваре России, который приготовили специально к празднику Масленицы.

Чуть ранее здесь же команда блинопеков, вошедшая в Книгу рекордов России, приготовила по традиции трехметровый блин. В этот раз он почти не порвался при переворачивании.

Ранее «Наш Город» писал, что ялуторовский трехметровый блин официально вошел в Книгу рекордов России в июне этого года. Диаметр изделия из муки, яиц и молока составил почти три метра — 2 метра 95 сантиметров. Мастера пытались приготовить изделие без изъянов с 2007 года.

Ялуторовский блин наконец-то попал в Книгу рекордов России
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#Тюмень#Общество#Масленица#Праздник#Блины#Тюменская область#Ялуторовский район#Ялуторовск#Валентина Бурнашева#Видео
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