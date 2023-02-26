Как жители Тюменской области отметили Масленицу. Фото

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В Тюмени главная праздничная площадка была организована в парке Заречный. Ее посетили сотни горожан и гостей города. Начиная с полудня здесь работали ярмарки, интерактивные площадки. Для гостей праздника были подготовлены всевозможные конкурсы и игры, в которых каждый мог похвастаться своей удалью, силой и ловкостью - тюменцы и гости города плели косы, кидали валенки, прыгали в мешках, бились подушками и перетягивали канат.
Работали в Заречном и необычные фотозоны, оформленные поделками участников конкурса кукол «Тюменская Масленица – 2023».
Параллельно с конкурсами проходила концертная программа, подготовленная коллективами города.
Немало горожан сегодня провели праздничный день в Ялуторовске и Тобольске, где также была подготовлена обширная программа масленичных гуляний – от поросячьих бегов до выпекания фаршированного трехметрового блина, самой большой блинной стопки и приготовления сибирского баурсака.