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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Как жители Тюменской области отметили Масленицу. Фото

26 февраля 2023, 12:08

Как в Тюменской области отметили Масленицу

Жители Тюменской области делятся в социальных сетях фотографиями празднования Масленицы. Народные гуляния прошли сегодня во всех населенных пунктах региона.
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Тюмень

В Тюмени главная праздничная площадка была организована в парке Заречный. Ее посетили сотни горожан и гостей города. Начиная с полудня здесь работали ярмарки, интерактивные площадки. Для гостей праздника были подготовлены всевозможные конкурсы и игры, в которых каждый мог похвастаться своей удалью, силой и ловкостью - тюменцы и гости города плели косы, кидали валенки, прыгали в мешках, бились подушками и перетягивали канат.

Работали в Заречном и необычные фотозоны, оформленные поделками участников конкурса кукол «Тюменская Масленица – 2023».

Параллельно с конкурсами проходила концертная программа, подготовленная коллективами города.

Немало горожан сегодня провели праздничный день в Ялуторовске и Тобольске, где также была подготовлена обширная программа масленичных гуляний – от поросячьих бегов до выпекания фаршированного трехметрового блина, самой большой блинной стопки и приготовления сибирского баурсака.

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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Ялуторовский район#Тюмень#Тобольск#Ялуторовск#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Масленица#Праздники
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