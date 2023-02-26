Как жители Тюменской области отметили Масленицу. Фото

В Тюмени главная праздничная площадка была организована в парке Заречный. Ее посетили сотни горожан и гостей города. Начиная с полудня здесь работали ярмарки, интерактивные площадки. Для гостей праздника были подготовлены всевозможные конкурсы и игры, в которых каждый мог похвастаться своей удалью, силой и ловкостью - тюменцы и гости города плели косы, кидали валенки, прыгали в мешках, бились подушками и перетягивали канат.