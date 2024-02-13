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Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Суд арестовал участника банды, терроризирующей школьников в Тюмени

Суд арестовал участника банды, терроризирующей школьников в Тюмени

13 февраля 2024, 13:04
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области
В Тюмени арестовали одного из участников группы, снимавших на видео избиения подростков. Центральный районный суд сегодня, 13 февраля избрал меру пресечения Зию Абилову.
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Суд

Молодой человек 2006 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

19 января 2024 года он и еще трое молодых людей, находясь в ТЦ «Солнечный» грубо нарушили общественный порядок, причинив телесные повреждения потерпевшим.

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Зий Абилов будет содержаться под стражей до 11 апреля 2024 года. Еще двое несовершеннолетних 2008 года рождения — Илкин Р. и Гусейн Г. ждут решения суда.

Ранее сообщалось, что банда, атаковавшая школьников в Тюмени состоит преимущественно из азербайджанцев. Сама диаспора отрицала причастность этих детей к нации. Председатель азербайджанской диаспоры Мунис Мустафаев говорил, что компания интернациональная.

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