Суд арестовал участника банды, терроризирующей школьников в Тюмени

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Молодой человек 2006 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
19 января 2024 года он и еще трое молодых людей, находясь в ТЦ «Солнечный» грубо нарушили общественный порядок, причинив телесные повреждения потерпевшим.
Зий Абилов будет содержаться под стражей до 11 апреля 2024 года. Еще двое несовершеннолетних 2008 года рождения — Илкин Р. и Гусейн Г. ждут решения суда.
Ранее сообщалось, что банда, атаковавшая школьников в Тюмени состоит преимущественно из азербайджанцев. Сама диаспора отрицала причастность этих детей к нации. Председатель азербайджанской диаспоры Мунис Мустафаев говорил, что компания интернациональная.