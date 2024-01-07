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Posted Вчера, 15:42

Published Вчера, 15:42

Modified Вчера, 15:44

Updated Вчера, 15:44

В Тюмени 8 января состоится «Забег Снегурочек»

Повеселиться и посмотреть. Тюменцы могут стать зрителями «Забега Снегурочек»

7 января 2024, 15:42
Фото: 1MI

В Тюмени 8 января состоится «Забег Снегурочек»

«Забег Снегурочек» пройдет 8 января на площади 400-летия Тюмени. Все желающие — жители и гости города — могут понаблюдать за необычным состязанием.

Начало мероприятия запланировано на 12 часов дня.

Участницам предстоит выполнить несколько заданий — например, рассказать о себе и продемонстрировать свои таланты. Завершится праздничная встреча тюменок самим забегом. Победительница получит звание «Тюменская Снегурочка-2024» и подтверждающий это диплом.

Напомним, такие соревнования Снегурочек стали для Тюмени уже традиционными. Так, в прошлом году они проходили 6 января. В забеге приняли участие почти полтора десятка жительниц города.

В этом году, как ранее сообщал «Наш город», для участия в забеге нужно было подать заявку до 26 декабря. Все Снегурочки, согласно условиям конкурса, должны быть не младше 18 лет.

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