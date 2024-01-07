Повеселиться и посмотреть. Тюменцы могут стать зрителями «Забега Снегурочек»

Posted Вчера, 15:42
Published Вчера, 15:42
Modified Вчера, 15:44
Updated Вчера, 15:44
Начало мероприятия запланировано на 12 часов дня.
Участницам предстоит выполнить несколько заданий — например, рассказать о себе и продемонстрировать свои таланты. Завершится праздничная встреча тюменок самим забегом. Победительница получит звание «Тюменская Снегурочка-2024» и подтверждающий это диплом.
Напомним, такие соревнования Снегурочек стали для Тюмени уже традиционными. Так, в прошлом году они проходили 6 января. В забеге приняли участие почти полтора десятка жительниц города.
В этом году, как ранее сообщал «Наш город», для участия в забеге нужно было подать заявку до 26 декабря. Все Снегурочки, согласно условиям конкурса, должны быть не младше 18 лет.