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Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

В Тюмени планируют продать два этажа в здании известной гостиницы

В Тюмени хотят продать два этажа в здании известной гостиницы

13 февраля 2024, 05:32
Фото: ДОМ.РФ

В Тюмени планируют продать два этажа в здании известной гостиницы

В Тюмени на продажу планируют выставить часть здания гостиницы «Глобус», расположенной по улице Дружбы. Информация о планируемых торгах двух этажей здания опубликована на сайте ДОМ.РФ.

Указано, что площадь объекта составляет 733,7 квадратных метров. Аукцион намерены провести в третьем квартале 2024 года. В настоящее время документы находятся в агентировании, поэтому стоимость лота не определена. Кадастровая цена составляет 16 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 15,9 миллиона рублей выставили на торги памятник архитектуры и истории, объект культурного наследия «Дом A.A. Благининa». В здании планируется разместить гостевой дом. Проект будущей гостиница уже подготовлен и имеет лицензию.

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