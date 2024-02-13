В Тюмени хотят продать два этажа в здании известной гостиницы

Указано, что площадь объекта составляет 733,7 квадратных метров. Аукцион намерены провести в третьем квартале 2024 года. В настоящее время документы находятся в агентировании, поэтому стоимость лота не определена. Кадастровая цена составляет 16 миллионов рублей.