В Тюмени хотят продать два этажа в здании известной гостиницы

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Указано, что площадь объекта составляет 733,7 квадратных метров. Аукцион намерены провести в третьем квартале 2024 года. В настоящее время документы находятся в агентировании, поэтому стоимость лота не определена. Кадастровая цена составляет 16 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 15,9 миллиона рублей выставили на торги памятник архитектуры и истории, объект культурного наследия «Дом A.A. Благининa». В здании планируется разместить гостевой дом. Проект будущей гостиница уже подготовлен и имеет лицензию.