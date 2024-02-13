Тюменский девелопер предложил превратить Текутьевское кладбище в парк

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 05:14
«Текутьевское кладбище можно превратить в центральный парк города. Часть могил отреставрировать, сделать там историческую парковую зону. Часть могил — перезахоронить, а на их месте возвести небольшие офисные центры. Сделать тюменское city с парковой зоной внутри», — поделился идеей Сергей Колесник.
В свою очередь Дмитрий Морозов отметил, что Текутьевскому кладбищу действительно требуется трансформация. Однако данный процесс отнюдь не быстрый и может занять порядка 20-30, а то и 50 лет.
«Сложность в том, что в России не принято прогуливаться по кладбищам. Кроме того, многие жители города могут воспринять такие изменения без позитива. Политики вряд ли захотят браться за реализацию такой идеи, так как это скажется негативно на репутации. Можно просто начинать с малого — проводить инветаризацию, реставрации и все планируемые изменения обсуждать с общественностью», — отметил Дмитрий Морозов.
Отметим, Текутьевское кладбище было открыто в 1885 году. Изначально оно носило название «Новое». Но так как погост располагался рядом с мельницами купца Андрея Текутьева, с годами фамилия купца прочно пристала к кладбищу. В 1962 году погост был закрыт для захоронений.
В настоящее время начальная территория кладбища значительно сократилась — практически в два раза. Дом культуры «Геолог», где сейчас разместился тюменский Технопарк, в 80-е годы «откусил» немалую часть площади Текутьевского. Расширявшаяся улица Республики также нанесла «урон» погосту.
С 1994 года Текутьевское кладбище было поставлено под охрану как памятник истории, а в 2005 году его официально объявили «историческим некрополем» и объектом культурного наследия.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в августе 2023 году прошла процедура перезахоронения останков купца Андрея Текутьева его супруги Евдокии Яковлевны. Останки поместили в склеп «Церкови Спаса». Церемонию провел митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.