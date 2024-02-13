Тюменский девелопер предложил превратить Текутьевское кладбище в парк

Отметим, Текутьевское кладбище было открыто в 1885 году. Изначально оно носило название «Новое». Но так как погост располагался рядом с мельницами купца Андрея Текутьева, с годами фамилия купца прочно пристала к кладбищу. В 1962 году погост был закрыт для захоронений.