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Текутьевское кладбище

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2024
Текутьевское кладбище в Тюмени ждет трансформация
В настоящее время разработкой концепции кладбища занимаются архитекторы, ландшафтные дизайнеры, урбанисты и историки на воркшопе «Проспекты памяти», который проходит в рамках фестиваля «Открытый город» в Москве.
9 сентября, 04:41
Тюменский девелопер предложил превратить Текутьевское кладбище в парк
Создание в центре Тюмени, на месте Текутьевского кладбища, предложил глава редевелоперской компании «Колесник» Сергей Колесник. Об этом он сообщил тюменскому архитектору Дмитрию Морозову во время эфира на своем YouTube-канале.
13 февраля, 05:12
2023
Уснул на погосте и остался без денег. Тюменца обворовали на Текутьевском кладбище
Шёл домой через кладбище, но не дошёл, уснул прямо на погосте. А когда проснулся, обнаружил, что остался без телефона, банковской карты и денег.
18 декабря 2023, 10:58
В Тюмени найдены дореволюционные надгробия на месте снесенной школы
При сносе школы на улице Красных зорь обнаружилось, что часть фундамента состоит из надгробий. Предположительно, здание было построено в 30-х годах прошлого столетия, соответственно возраст каменных плит еще старше.
16 октября 2023, 13:03
Ревизию мертвецов проведут на 13 кладбищах в Тюмени
Власти Тюмени ищут подрядчика для инвентаризации покойников.
20 июля 2023, 12:08
Тюменцы смогут познакомиться с мёртвыми купцами на знаменитом кладбище
Краеведческий «Музей воспоминаний „Мы жили“» открыл для тюменцев и гостей города сезон прогулок по Текутьевскому кладбищу вместе с экскурсоводами. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
13 мая 2023, 14:32
В Тюмени выпустили путеводитель по старинному кладбищу
Путеводитель по Текутьевском кладбищу вышел в свет в Тюмени. На создание брошюры, состоящей из 30 тридцати главы у волонтеров ушло порядка четырех лет.
26 января 2023, 03:50

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