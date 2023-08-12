В Тюмени перезахоронили останки купца Текутьева

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Updated Сегодня, 09:54
В Тюмени в субботу, 12 августа, прошла церемония перезахоронения Андрея Ивановича Текутьева и его супруги Евдокии Яковлевны. Останки бывшего тюменского головы и его жены поместили в склеп «Церкови Спаса».
Церемонию провел митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.
Имя Андрея Ивановича Текутьева известно каждому тюменцу. Именем мецената, купца первой гильдии, почётного гражданина названы бульвар и кладбище, являющееся объектом культурного наследия в центре города. Также имя Текутьева носит улица в его родном селе Борки.
Дата перезахоронения выбрана неслучайно — она совпадает с датой смерти Андрея Ивановича Текутьева по юлианскому календарю.
Напомним, менеценат Андрей Иванович Текутьев занимал должность городского головы Тюмени с 1899 по 1911 год. 21 июля 1906 года Текутьев был награжден званием «Почетный гражданин Тюмени» за благотворительную деятельность.
После смерти он и его супруга были похоронены на погосте Спасской церкви. Позже их останки перенесли в склеп, расположенных в здании самой церкви. Захоронение обнаружили рабочие в ходе реставрационных работ в Спасской церкви в 2020 году.
Принадлежность останков легендарному городскому голове была подтверждена специалистами Лаборатории антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук посредством проведения идентификационной экспертизы.