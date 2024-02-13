В новостройках Тюмени стали чаще продавать студии

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Отдельно в Тюмени доля студий в общем объеме предложения на первичном рынке жилья составляет 14%, в структуре спроса — 18%, а средняя цена 1 кв. м таких объектов равна 151 тысячи рублей.
Как объясняют специалисты по недвижимости, студии являются самым доступным видом жилья в России. Большое количество предложений в отдельных городах во многом объясняется высоким интересом к компактному жилью в этих локациях и ценой за квадратный метр.
Ранее сообщалось, что в Тюмени объем предложений доступных для покупки гаражей увеличился на 6% по сравнению с 2023 годом. Больше всего востребованы железобетонные объекты.