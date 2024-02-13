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Published Сегодня, 08:30

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Тюменца рассказали, что будут дарить своей второй половинке 14 февраля

Тюменцы рассказали, чем будут удивлять свою вторую половинку в День всех влюбленных

13 февраля 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney

Тюменца рассказали, что будут дарить своей второй половинке 14 февраля

Тюменские парочки начали готовиться ко Дню всех влюбленных еще в начале февраля. Аналитики Авито выяснили, к услугам каких специалистов они поспешили обратиться.

По традиции, в канун 14 февраля топ самых популярных мастеров возглавили флористы и кондитеры. В начале месяца спрос на услуги изготовителей цветочных букетов вырос на 48%, а на заказ съедобных букетов из сладостей, ягод и фруктов — на 167%.

С ростом количества заказов столкнулись и составители композиций из воздушных шаров. За последние две недели тюменцы стали обращаться к ним на 17% чаще, а предложение от исполнителей выросло на 15%.

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Также вырос спрос и на работы художников-портретистов. По сравнению с концом января, тюменцы стали интересоваться портретами по фотографиям на 50% чаще. Кроме того, влюбленные планируют дарить статуэтки, кулоны и другие тематические подарки — спрос на их изготовление вырос на 48%.

Вырос интерес и к бьюти-услугам. В канун 14 февраля жительницы Тюмени начали активно записываться на макияж, маникюр, педикюр, ресницы и брови, а также к парикмахерам.

Ранее «Наш город» рассказал, как одинокие тюменцы могут встретить День всех влюбленных. Есть 5 способов, которые помогут скрасить этот праздник.

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