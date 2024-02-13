Тюменцы рассказали, чем будут удивлять свою вторую половинку в День всех влюбленных

Также вырос спрос и на работы художников-портретистов. По сравнению с концом января, тюменцы стали интересоваться портретами по фотографиям на 50% чаще. Кроме того, влюбленные планируют дарить статуэтки, кулоны и другие тематические подарки — спрос на их изготовление вырос на 48%.