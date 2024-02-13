Правительство РФ внесло дороги Тюмени в список стратегических транспортных объектов

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
«Правительство продолжает создавать условия для бесперебойного обеспечения продуктами и товарами первой необходимости жителей Крайнего Севера и приравненных к нему местностей», — указано в документе, опубликованном на сайте правительства России.
В список внесены федеральные и региональные дороги, аэропорты, ж/д станции, морские и речные порты в 23 регионах страны. В их числе республики Алтай, Карелия и Коми, Красноярский, Пермский и Приморский края, Тюменская, Мурманская и Омская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа и другие субъекты РФ. В дальнейшем этот перечень будет пополняться.
Северный завоз — это комплекс мероприятий, направленных на регулярное и бесперебойное снабжение жизненно важными товарами территорий, относящихся к районам Крайнего Севера. Проект дорабатывается по поручению президента Владимира Путина.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский общественник предложил Владимиру Путину трудоустраивать украинских военнопленных. Копии документа он опубликовал в социальных сетях.