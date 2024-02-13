Правительство РФ внесло дороги Тюмени в список стратегических транспортных объектов

В список внесены федеральные и региональные дороги, аэропорты, ж/д станции, морские и речные порты в 23 регионах страны. В их числе республики Алтай, Карелия и Коми, Красноярский, Пермский и Приморский края, Тюменская, Мурманская и Омская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа и другие субъекты РФ. В дальнейшем этот перечень будет пополняться.