nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Тюменские дороги внесли в список стратегических транспортных объектов

Правительство РФ внесло дороги Тюмени в список стратегических транспортных объектов

13 февраля 2024, 05:38
Фото: 1MI

Тюменские дороги внесли в список стратегических транспортных объектов

Дороги Тюменской области включены в перечень объектов, составляющих опорную сеть транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Правительство продолжает создавать условия для бесперебойного обеспечения продуктами и товарами первой необходимости жителей Крайнего Севера и приравненных к нему местностей», — указано в документе, опубликованном на сайте правительства России.

В список внесены федеральные и региональные дороги, аэропорты, ж/д станции, морские и речные порты в 23 регионах страны. В их числе республики Алтай, Карелия и Коми, Красноярский, Пермский и Приморский края, Тюменская, Мурманская и Омская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа и другие субъекты РФ. В дальнейшем этот перечень будет пополняться.

Тюменка Алена Водонаева расплакалась в суде после приговора по делу «Ростеха»
Узнать подробнее

Северный завоз — это комплекс мероприятий, направленных на регулярное и бесперебойное снабжение жизненно важными товарами территорий, относящихся к районам Крайнего Севера. Проект дорабатывается по поручению президента Владимира Путина.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский общественник предложил Владимиру Путину трудоустраивать украинских военнопленных. Копии документа он опубликовал в социальных сетях.

Читайте также:
Возвращение на родину: Инстасамка приедет с концертом в ТюменьВ Тюмени вырос спрос на офисных специалистов. Что с зарплатами?Спартакиаду сильнейших в Тюмени перенесли из-за непогоды
#Общество#Касается каждого#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Указы президента#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Выплаты семьям с детьми в Тюменской области в 2024 году
Вчера, 09:38
Веселье отменяется: тюменцам рассказали, как вернуть билеты на концерт и в цирк
Сегодня, 07:50
Тюменец рассказал об ужасах работы в службе такси
Вчера, 08:05
«Пузырь лопнет?»: может ли рухнуть рынок недвижимости в Тюменской области?
Вчера, 06:43
ТОП-5 способов отметить День Святого Валентина одиноким тюменцам
Сегодня, 01:00
Школьников, снимавших драки на камеру, нашли в Тюмени. Кто они?
Вчера, 08:21