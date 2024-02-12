В Тюмени вырос спрос на офисных специалистов. Что с зарплатами?

В Тюмени вырос спрос на офисных специалистов

По итогам января 2024 года в Тюмени было опубликовано на 15% больше вакансий с работой из офиса, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Рассказываем, у кого из офисных работников выросли зарплаты и велика ли разница.