В Тюмени вырос спрос на офисных специалистов. Что с зарплатами?

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
Сравнивая январь 2023 года с январем 2024 года, средние предлагаемые зарплаты офисных сотрудников выросли на 5 процентов и составили 61.8 тысячи рублей. Заметнее всего у работодателей вырос спрос на специалистов в сферах маркетинга, рекламы и PR — +105%, образования и науки — +50%, IT и телекоммуникаций — +46%, а также консалтинга — +40%.
«Наибольший прирост средних зарплатных предложений среди офисных сфер в Тюмени можно отметить у отраслей продаж — на 27% (50 035 рублей), маркетинга, рекламы, PR — на 27% (54 407 рублей) и IT и телекоммуникаций — на 21% (56 710 рублей)», — рассказала «Нашему городу» региональный представитель Авито Работы на Урале Елизавета Чурина.
Ранее «Наш город» рассказал, кто в Тюменской области зарабатывает меньше всех. В список вошли инструктор по спорту, доярка, почтальон, сторож и дворник. Представители этих профессий, как правило, зарабатывают не более 20 тысяч рублей.