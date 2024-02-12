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В Тюмени вырос спрос на офисных специалистов

В Тюмени вырос спрос на офисных специалистов. Что с зарплатами?

12 февраля 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени вырос спрос на офисных специалистов

По итогам января 2024 года в Тюмени было опубликовано на 15% больше вакансий с работой из офиса, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Рассказываем, у кого из офисных работников выросли зарплаты и велика ли разница.

Сравнивая январь 2023 года с январем 2024 года, средние предлагаемые зарплаты офисных сотрудников выросли на 5 процентов и составили 61.8 тысячи рублей. Заметнее всего у работодателей вырос спрос на специалистов в сферах маркетинга, рекламы и PR — +105%, образования и науки — +50%, IT и телекоммуникаций — +46%, а также консалтинга — +40%.

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«Наибольший прирост средних зарплатных предложений среди офисных сфер в Тюмени можно отметить у отраслей продаж — на 27% (50 035 рублей), маркетинга, рекламы, PR — на 27% (54 407 рублей) и IT и телекоммуникаций — на 21% (56 710 рублей)», — рассказала «Нашему городу» региональный представитель Авито Работы на Урале Елизавета Чурина.

Ранее «Наш город» рассказал, кто в Тюменской области зарабатывает меньше всех. В список вошли инструктор по спорту, доярка, почтальон, сторож и дворник. Представители этих профессий, как правило, зарабатывают не более 20 тысяч рублей.

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