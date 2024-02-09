«Мясо для нас — слишком дорого»: тюменцы рассказали о своих реальных зарплатах

Эксперты давно говорят о том, что показатель средней зарплаты — не совсем объективен. Как объясняет социолог Наталья Девлешова, при подсчете средней зарплаты учитываются среднее арифметическое всех сумм, который получают в исследуемом субъекте. А значит, если мы берем трех тюменцев, которые зарабатывают 5, 10 и 15 тысяч рублей, а также тюменцев, которые получают по 70, 100 и 150 тысяч, то получится, что среднестатистический тюменец, якобы, зарабатывает 58 тысяч рублей, что не совсем сопоставимо с исходными данными.