«Мясо для нас — слишком дорого»: тюменцы рассказали о своих реальных зарплатах

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Published Сегодня, 01:11
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Updated Сегодня, 01:11
Эксперты давно говорят о том, что показатель средней зарплаты — не совсем объективен. Как объясняет социолог Наталья Девлешова, при подсчете средней зарплаты учитываются среднее арифметическое всех сумм, который получают в исследуемом субъекте. А значит, если мы берем трех тюменцев, которые зарабатывают 5, 10 и 15 тысяч рублей, а также тюменцев, которые получают по 70, 100 и 150 тысяч, то получится, что среднестатистический тюменец, якобы, зарабатывает 58 тысяч рублей, что не совсем сопоставимо с исходными данными.
А потому мы решили узнать, сколько зарабатывают и как выживают тюменцы, получающие существенно меньше «среднего». Выяснилось, что они встречаются в каждой трудовой сфере и жизнь для них — настоящее испытание.
Значительная часть тюменцев работает в государственных организациях, это детские сады, школы, больницы и другие учреждения. Но, несмотря на почет профессий, в денежном эквиваленте уважение к этим специальностям не выражается.
«Я работаю воспитательницей в садике, муж трудится на заводе ЖБИ и есть у нас дочка, учится в третьем классе. Так я получаю всего 33 тысячи и это в лучшем случае. У мужа 35-38 выходит. Мы вдвоем, получается, зарабатываем, как один среднестатистический тюменец. Ясное дело денег не хватает, экономики на все, чем только можно, никаких отпусков, все в выплату выводим», — говорит тюменка Дарина Л.
Школьные учителя тоже зарплатой недовольны, за работу сверх меры и дополнительные нагрузки у многих едва ли получается зарабатывать больше 50 тысяч рублей. При том и за эти деньги педагогам порою приходится практически ночевать в школе и забывать о жизни вне работы.
«В больницах тоже не все так хорошо. Я работаю медсестрой в государственной больнице. Платят мне 35 тысяч рублей. Я — мать одиночка, алименты не получаю. А потому мы с дочкой едва тянем аренду квартиры. Иногда приходится от мяса отказываться, дочку, слава Богу, в школе кормят, а я переживу», — рассказывает медсестра Анастасия М.
Однако, если в государственной цепочке подняться до высокой позиции, например, в больнице получить должность главного врача или главы целого отделения, то зарплата будет кратно превосходить средний показатель. Так по данным департамента здравоохранения за 2022 год, оплата труда главы «Перинатального центра» составила около 311 тысяч рублей.
Также в 2022 году сообщалось, что Файзиля Джумко, руководитель школы № 89 за год заработала 7,9 миллиона рублей.
Звучит работы в сфере нефти и газа дорого и богато. Однако хорошую зарплату получают там далеко не все. как рассказывают специалисты области, даже в нашем нефтегазовом регионе нужно получить солидную должность, чтобы получать хорошую зарплату.
«Я работаю инженером 3 категории в очень крупной фирме. Я ожидал, что, получив образование и устроившись в эту фирму, у меня все будет. Но не тут-то было. Я сейчас получаю 28 тысяч рублей, это просто смешно. Повышение пока не проглядывается, но когда-то точно будет. Мне везет, что я пока живу один в квартире родителей и деньги нужно тратить только на еду и дорогу до работы, больше и не остается», — говорит Иван О.
Похожая ситуация и у тюменского геолога, занимающегося проектированием в другой крупной фирме. За 2 года работы он поднял свою зарплату с 25 тысяч до 35, что уже считает успехом, однако этих денег замужнему мужчине не хватает.
«Жена у меня ногти делает и то больше порою получает. Не понимаю я как люди по 100 рублей зарабатывают, я не представляю, как это можно делать честно», — говорит Кирилл Д.
При том руководители отделов в нефтегазовых компаниях получают кратно больше даже кажущихся космическими 100 тысяч рублей. Так руководитель одного из подразделений крупный фирмы в Тюмени получает 230 тысяч рублей ежемесячно.
«Начинал я тоже с копеек, но много работал и учился дополнительно, чтобы расширять компетенции, так и вышел на такой доход», — рассказал он.
Много вакансий есть в компаниях, принадлежащим частным лицам. При том владельцы этих фирм явно имеют доход выше среднего, отличии от своих подчиненных.
«Я работаю техничкой в нескольких филиалах одной конторы. За уборку 3 раза в неделю в каждом из них 25 тысяч получаю. Ни на что не хватает, еле как себя кормлю и собаку. Образования у меня нет, а потому и идти некуда», — говорит техничка Ульяна П.
На 10 тысяч больше получает сотрудница стекольной фабрики Евгения Л., которая 5 дней в неделю с утра до вечера вырезает зеркала.
«Все руки в порезах, работы пыльная и местами опасная. Получаю 35 тысяч рублей, копейки. Иногда беру шабашки всякие, они еще по 10-15 тысяч приносят. Работать в таком режиме приходится без выходных и практически за еду», — говорит стекольщица.
Официальная зарплата представителей сферы услуг тоже оставляет желать лучшего, однако в это случае очень спасают чаевые. Так Елена Г. официально получает зарплату в 25 тысяч рублей, однако «бонусы» от клиентов в сумме помогают ей получать ежемесячно до 40 тысяч.
Хотя в некоторых элитных ресторанах даже официанты могут получать выше среднего.
«Я с чаевыми каждый месяц больше 100 тысяч получаю. Нужно просто уметь создавать сервис для людей и много работать», — коротко объяснила свой успех официантка Рената М.
Тюменцы, которые сами выстраивают свой график и работают из дома очень негативно относятся к стереотипу о том, что они гребут деньги лопатой и ничего для этого не делают.
«Карьера на фрилансе тяжело выстраивается, как и везде. Тут еще и есть риск вообще без дохода остаться на месяц. У меня пока зарплата очень разная бывает — от 20 тысяч в месяц до 50, в зависимости от загруженности, но для максимального результата пахать приходится даже ночами», — говорит дизайнер Алена Т.
Однако коллега Алены — дизайнер Виктория, на фрилансе работает еще с 2018 года и сейчас имеет ежемесячный доход в 150 тысяч рублей. Добиться этого ей помогли упорный труд и курсы повышения квалификации.
Вопрос касающихся низких зарплат мы задали финансисту Игорю Балуеву, на что специалист ответил, что без бедных людей не будет и богатых.
«Мы все считает, что надо всем платить больше. Но, например, в частной компании, повышение зарплат приведёт к повышению себестоимости производимого товара. Продавать дороже в условиях жёсткой конкуренции и постоянного экономического кризиса крайне сложно и не выгодно. А пока есть те, кто готов за эти деньги работать, все так и будет. Выделять большие деньги готовы лишь на того, кого сложно или даже невозможно заменить», — говорит эксперт.
При том в государственных компаниях бюджет также ограничен, а выделение средств на каждую ставку согласовывается со спонсором, который в этом случае не учитывает положение будущего работника, а смотрит лишь на спектр обязанностей.
«Безусловно давно зреет вопрос повышения зарплат учителям, медработникам и прочим социально значимым профессиям. Здесь есть над чем работать. Но и не стоит забывать, что некоторые люди просто ленивые или не амбициозные, а потому не стремятся и не прикладывают усилий, чтобы увеличить доход», — считает финансист.
По данным опроса «Нашего города» в режиме экономии живет 58% тюменцев. Основные траты респондентов приходятся на продукты и жилье, будь то аренда или оплата ЖКХ.