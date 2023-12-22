Бьет все рекорды: в Тюмени за год вырос средний уровень зарплаты

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
«По актуальным данным, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в Тюмени составила 87 661 рубль и 20 копеек. Год назад — 78 470 рублей и 80 копеек», — рассказала «72.ru» руководитель Тюменьстата Лариса Сараева.
Также стало известно, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты. В их числе добыча полезных ископаемых — около 208 тысяч рублей, профессиональная, научная и техническая деятельность — 162 тысячи рублей, финансовая и страховая деятельность — 107 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» рассказал, кем можно работать на новогодних праздниках. Работодатели обещают начислять зарплату ежедневно.