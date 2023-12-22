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Published Сегодня, 08:59

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У тюменцев за год значительно увеличились доходы

Бьет все рекорды: в Тюмени за год вырос средний уровень зарплаты

22 декабря 2023, 08:59
Фото: 1MI

У тюменцев за год значительно увеличились доходы

Аналитики сравнили данные за декабрь этого и прошлого годов и пришли к выводу, что тюменцы стали зарабатывать больше. Среднемесячная зарплата выросла почти на 10 тысяч рублей.
«По актуальным данным, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в Тюмени составила 87 661 рубль и 20 копеек. Год назад — 78 470 рублей и 80 копеек», — рассказала «72.ru» руководитель Тюменьстата Лариса Сараева.

Также стало известно, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты. В их числе добыча полезных ископаемых — около 208 тысяч рублей, профессиональная, научная и техническая деятельность — 162 тысячи рублей, финансовая и страховая деятельность — 107 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» рассказал, кем можно работать на новогодних праздниках. Работодатели обещают начислять зарплату ежедневно.

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