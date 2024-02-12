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В Тюмени перенесли Спартакиаду сильнейших

Спартакиаду сильнейших в Тюмени перенесли из-за непогоды

12 февраля 2024, 08:54
Фото: 1MI

В Тюмени перенесли Спартакиаду сильнейших

Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» подготовился к проведению гонок на все 100%, но мероприятие пришлось перенести на другую дату. Организаторы рассказали, что делать с билетами.

По решению оргкомитета соревнования, гонки перенесены с 15 на 13 февраля. Причиной тому — неблагоприятный прогноз погоды, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

13 февраля эстафеты 4×7.5 километра у женщин начнутся в 11:00, у мужчин — в 13:00. Билеты, купленные на 15 февраля, будут действительны и в новую дату. Также сообщается, что в связи с переносом деньги за билеты можно вернуть.

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Тюменская область стала одним из пяти регионов, в которых проводится Спартакиада сильнейших. Соревнования также принимают Челябинская и Свердловская области, Краснодарский и Красноярский края.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени отменили концерт рэпера Федука. У организаторов возникли проблемы из-за клуба «Байконур».

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