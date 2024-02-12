Спартакиаду сильнейших в Тюмени перенесли из-за непогоды

13 февраля эстафеты 4×7.5 километра у женщин начнутся в 11:00, у мужчин — в 13:00. Билеты, купленные на 15 февраля, будут действительны и в новую дату. Также сообщается, что в связи с переносом деньги за билеты можно вернуть.