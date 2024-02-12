nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

В Тюмени вырос спрос на полноприводные автомобили

В Тюмени резко вырос спрос на полноприводные автомобили

12 февраля 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени вырос спрос на полноприводные автомобили

Аналитики Авито Авто выяснили, что спрос на новые полноприводные автомобили почти в два раза выше, чем на точно такой же транспорт, но с пробегом. Эксперты рассказали, какие марки машин наиболее популярны у тюменцев.

Согласно результатам исследования, доля спроса на полноприводные автомобили с пробегом в 2023 году составила 20% среди всех машин с пробегом, в то время как доля спроса на новые полноприводные автомобили оказалась почти в два раза выше — 38%.

Самыми популярными полноприводными автомобилями у тюменцев были ВАЗ 4×4 со средней ценой 480 тысяч рублей, Chevrolet Niva — 500 тысяч рублей и Toyota RAV4 — 2.4 миллиона рублей.

«Пузырь лопнет?»: может ли рухнуть рынок недвижимости в Тюменской области?
Узнать подробнее

Топ популярных новых полноприводных автомобилей возглавили Lada Niva Legend со средней стоимостью 930 тысяч рублей, Lada Niva Travel — 1.3 миллиона, а также Toyota Land Cruiser Prado — 6.3 миллиона.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени спрос на китайские автомобили вырос почти на 300%. Набольшей популярностью у автомобилистов пользовался Changan.

Читайте также:
Железный конь по цене золота: китайские автомобили в Тюмени подорожали на 11%В Тюмени снова изменят схему движения маршрута №21В центре Тюмени открылся новый ресторан восточной кухни
#Общество#Тюменская область#Автомобилисты#Новости тюмени#Автомобили#Автовладельцы#Авто#Авито#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Школьников, снимавших драки на камеру, нашли в Тюмени. Кто они?
Сегодня, 08:21
Тюменец с песней про трусы победил на шоу «Конфетка» на ТНТ
Сегодня, 04:17
Тюменец рассказал об ужасах работы в службе такси
Сегодня, 08:05
«Пузырь лопнет?»: может ли рухнуть рынок недвижимости в Тюменской области?
Сегодня, 06:43
Головная боль неизбежна: сильнейшая магнитная буря обрушится на Тюмень
Сегодня, 02:45
«И даже в Африку летал»: в зоне СВО погиб боец из тюменского поселка
9 февраля, 10:35