В Тюмени резко вырос спрос на полноприводные автомобили

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Согласно результатам исследования, доля спроса на полноприводные автомобили с пробегом в 2023 году составила 20% среди всех машин с пробегом, в то время как доля спроса на новые полноприводные автомобили оказалась почти в два раза выше — 38%.
Самыми популярными полноприводными автомобилями у тюменцев были ВАЗ 4×4 со средней ценой 480 тысяч рублей, Chevrolet Niva — 500 тысяч рублей и Toyota RAV4 — 2.4 миллиона рублей.
Топ популярных новых полноприводных автомобилей возглавили Lada Niva Legend со средней стоимостью 930 тысяч рублей, Lada Niva Travel — 1.3 миллиона, а также Toyota Land Cruiser Prado — 6.3 миллиона.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени спрос на китайские автомобили вырос почти на 300%. Набольшей популярностью у автомобилистов пользовался Changan.