«Пузырь лопнет?»: может ли рухнуть рынок недвижимости в Тюменской области?

Если еще в 2000-е годы в Тюменской области вводилась в эксплуатацию не более 500 тысяч квадратных метров жилья, то за прошлый год этот показатель вырос более чем в пять раз — до 2 424 квадратных метров. Губернатор Тюменской области Александр Моор ежегодно в положительном ключе отмечает семимильные темпы застройки области, хотя и не умалчивает о том, что проблемы на рынке есть.