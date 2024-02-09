Утепляемся: в выходные в Тюмени ударят морозы

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В воскресенье, 11 февраля, похолодает до -11…-16 днем, -19…-24 в темное время суток. Скорость ветра составит 7-12 м/с, ожидаются осадки в виде небольшого снега.
В Тюмени 10 февраля ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 5,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -16….-14, в темное время суток похолодает до -18…-17. В воскресенье синоптики обещают снег с первой половине дня, ветер до 4,6 м/с и -18…-12 днем до -17…-22 в темное время суток.
В Тобольске в субботу ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 3,9 м/с. Утром и днем -16…-13, в темное время суток температура воздуха составит -15…-13. В воскресенье, 11 февраля, похолодает — днем термометры покажут -17…-15, в ночные часы температура воздуха понизится до -25….-20. Скорость ветра составит 3,4 м/с, ожидается небольшой снег.
В Ялуторовске в субботу ожидается снег в течение дня, ветер до 6,1 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -15…-14, в темное время суток ожидается до -19…-16. 11 февраля синоптики обещают небольшой снег в первой половине дня, ветер до 4,8 м/с, -10…-17 в дневные часы и до -18…-23 в вечернее время суток.
В Заводоуковске 10 февраля метеорологи прогнозируют снег, ветер до 5,5 м/с. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -16…-14, в вечерние и ночные часы термометры покажут -16…-19. 11 февраля в городе ожидается снег, ветер до 4,5 м/с, -14…-20 в дневные часы и -18…-24 в темное время суток.
В Ишиме в субботу, 10 февраля, ожидается в течение дня небольшой снег, ветер до 5,8 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -15…-12, в темное время суток похолодает до -19….-17. В воскресенье, 11 февраля, температура воздуха продолжит понижаться — днем столбики термометров покажут -14….-19, в вечерние часы не поднимутся выше -22….-17. В течение дня ожидается небольшой снег, скорость ветра составит 4,6 м/с.