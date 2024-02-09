Утепляемся: в выходные в Тюмени ударят морозы

В Ялуторовске в субботу ожидается снег в течение дня, ветер до 6,1 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -15…-14, в темное время суток ожидается до -19…-16. 11 февраля синоптики обещают небольшой снег в первой половине дня, ветер до 4,8 м/с, -10…-17 в дневные часы и до -18…-23 в вечернее время суток.