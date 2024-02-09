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Updated Сегодня, 07:05

Пропавшего в Тюмени 15-летнего подростка нашли в Челябинской области

Пропавшего в начале февраля тюменского подростка нашли в Магнитогорске

9 февраля 2024, 07:02
Фото: Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень»

Пропавшего в Тюмени 15-летнего подростка нашли в Челябинской области

В Тюмени прекращены поиски пропавшего четыре дня назад 15-летнего Валерия Грика. Подросток найден живым, с ним все в порядке, сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень».

Данную информацию «Нашему Городу» подтвердили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Школьника нашли в Магнитогорске (Челябинская область).

«Сотрудниками полиции Магнитогорска 8 февраля установлено местонахождение пропавшего Валерия Грика. С ним всё в порядке», — пояснили в полиции.

Как выяснилось, подросток уже не в первый раз сбегает из дома — в декабре 2022 года мальчик пропадал в Магнитогорске. Ранее он там жил.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжаются на протяжении месяца поиски пропавшего 42-летнего youtube-блогера, жителя Исетского района Ильи Тихоновского. Мужчину ищут с 5 января 2024 года.

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