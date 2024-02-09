Пропавшего в начале февраля тюменского подростка нашли в Магнитогорске

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Данную информацию «Нашему Городу» подтвердили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Школьника нашли в Магнитогорске (Челябинская область).
«Сотрудниками полиции Магнитогорска 8 февраля установлено местонахождение пропавшего Валерия Грика. С ним всё в порядке», — пояснили в полиции.
Как выяснилось, подросток уже не в первый раз сбегает из дома — в декабре 2022 года мальчик пропадал в Магнитогорске. Ранее он там жил.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжаются на протяжении месяца поиски пропавшего 42-летнего youtube-блогера, жителя Исетского района Ильи Тихоновского. Мужчину ищут с 5 января 2024 года.