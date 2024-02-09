Стало хуже? Тюмень не вошла в топ-20 городов по качеству общественного транспорта

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале этого года была проведена автобусная реформа, которая вызвала настоящий коллапс вследствие изменения маршрутов общественного транспорта. Горожане жаловались на перебои в работе автобусов и требовали вернуть прежние маршруты. Многочисленные жалобы тюменцев без внимания чиновников не остались — на проблемные маршруты были выделены дополнительные автобусы.