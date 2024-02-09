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Posted 9 февраля, 06:27

Published 9 февраля, 06:27

Modified 9 февраля, 06:29

Updated 9 февраля, 06:29

Тюмень заняла 35-е место в рейтинге качества общественного транспорта

Стало хуже? Тюмень не вошла в топ-20 городов по качеству общественного транспорта

9 февраля 2024, 06:27
Фото: 1MI

Тюмень заняла 35-е место в рейтинге качества общественного транспорта

Тюмень заняла 35 места в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта, подготовленном аналитиками компании Simetra по итогам третьего квартала 2023 года.

По сравнению с предыдущим рейтингом, областная столица опустилась на 1 строчку и набрала 57,4 балла по критериям: ценовая доступность, комфорт и удобство, функциональность транспортной сети, развитие и безопасность, физическая доступность.

В частности, ценовая доступность была оценена в 38 баллов, комфорт и удобство — 76 баллов, функциональность транспортной сети — 54 балла, физическая доступность и развитие — 63 и 53 балла соответственно.

Первое место в рейтинге заняла Пермь с 77,6 баллами. На втором месте расположился Новокузнецк (76,2 балла), на третьем еще один город Уральского федерального округа — Екатеринбург (75,1 балла). На последних местах рейтинга оказались Балаково, Уссурийск и Анапа.

Отметим, в рейтинг российских городов по качеству общественного транспорта вошли города с численностью населения более 80 тысяч человек, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Одной из задач исследования являлось определение ключевых преимуществ и недостатков систем общественного транспорта в российских городах.

Тюменские власти пояснили, когда внесут изменения в автобусные маршруты
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале этого года была проведена автобусная реформа, которая вызвала настоящий коллапс вследствие изменения маршрутов общественного транспорта. Горожане жаловались на перебои в работе автобусов и требовали вернуть прежние маршруты. Многочисленные жалобы тюменцев без внимания чиновников не остались — на проблемные маршруты были выделены дополнительные автобусы.

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