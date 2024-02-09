Стало хуже? Тюмень не вошла в топ-20 городов по качеству общественного транспорта

Posted 9 февраля, 06:27
Published 9 февраля, 06:27
Modified 9 февраля, 06:29
Updated 9 февраля, 06:29
По сравнению с предыдущим рейтингом, областная столица опустилась на 1 строчку и набрала 57,4 балла по критериям: ценовая доступность, комфорт и удобство, функциональность транспортной сети, развитие и безопасность, физическая доступность.
В частности, ценовая доступность была оценена в 38 баллов, комфорт и удобство — 76 баллов, функциональность транспортной сети — 54 балла, физическая доступность и развитие — 63 и 53 балла соответственно.
Первое место в рейтинге заняла Пермь с 77,6 баллами. На втором месте расположился Новокузнецк (76,2 балла), на третьем еще один город Уральского федерального округа — Екатеринбург (75,1 балла). На последних местах рейтинга оказались Балаково, Уссурийск и Анапа.
Отметим, в рейтинг российских городов по качеству общественного транспорта вошли города с численностью населения более 80 тысяч человек, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Одной из задач исследования являлось определение ключевых преимуществ и недостатков систем общественного транспорта в российских городах.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале этого года была проведена автобусная реформа, которая вызвала настоящий коллапс вследствие изменения маршрутов общественного транспорта. Горожане жаловались на перебои в работе автобусов и требовали вернуть прежние маршруты. Многочисленные жалобы тюменцев без внимания чиновников не остались — на проблемные маршруты были выделены дополнительные автобусы.