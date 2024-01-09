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В Тюмени пропал 42-летний мужчина

Не вернулся домой: в Тюмени ищут 42-летнего мужчину

9 января 2024, 02:06
Фото: 1MI

В Тюмени пропал 42-летний мужчина

Местонахождение Ильи Тихоновского неизвестно с 5 января. В тот день мужчина не вернулся домой.
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области / ВКонтакте

Пропавший живет в деревне Онуфриево Исетского района. Тюменец может находиться в любом городе или районе, сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

В ориентировке указано, что в день исчезновения мужчина был одет в бордовую куртку с капюшоном, темно-зеленые штаны, черные кожаные ботинки и зеленую шапку.

Рост Ильи Тихоновского 185 сантиметров, телосложение плотное, волосы темно-русые, глаза карие.

Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее «Наш город» сообщал об исчезновении Юлии Кузнецовой. Женщина пропала 29 ноября и была найдена живой.

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