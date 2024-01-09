Не вернулся домой: в Тюмени ищут 42-летнего мужчину

Posted Сегодня, 02:06
Published Сегодня, 02:06
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
Пропавший живет в деревне Онуфриево Исетского района. Тюменец может находиться в любом городе или районе, сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
В ориентировке указано, что в день исчезновения мужчина был одет в бордовую куртку с капюшоном, темно-зеленые штаны, черные кожаные ботинки и зеленую шапку.
Рост Ильи Тихоновского 185 сантиметров, телосложение плотное, волосы темно-русые, глаза карие.
Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее «Наш город» сообщал об исчезновении Юлии Кузнецовой. Женщина пропала 29 ноября и была найдена живой.