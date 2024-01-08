Стало известно, когда в Тюмени построят тоннель в районе ж/д вокзала

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В настоящее время ведется разработка предпроектной документации. Известно, что тоннель в границе улиц Первомайской и Калинина станет частью транспортного коридора и свяжет два крупных района города — центр и Тюменскую слободу.
Протяженность тоннеля составит 550 метров, ширина 27 метров, высота — 9-10 метров, число полос в нем для транспорта — четыре.
Вход в тоннель разместят со стороны железнодорожного вокзала. Выход организуют между улицами Мира и Волгоградской, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что на разработку предпроектной документации по строительству тоннеля в Тюмени в створе улиц Первомайской и Калинина из бюджета было выделено 44 миллиона рублей. Тендер выиграло ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект». Компания снизила начальную стоимость лота с 67,8 миллионов рулей до 44,1 миллиона рублей.