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Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Тюменские власти озвучили сроки строительства тоннеля в центре города

Стало известно, когда в Тюмени построят тоннель в районе ж/д вокзала

8 января 2024, 04:32
Фото: 1MI

Тюменские власти озвучили сроки строительства тоннеля в центре города

Работы по строительству тоннеля в створе улиц Первомайской и Калинина начнутся не ранее чем через два-три года. По планам властей, полностью объект будет завершен в 2030 году.

В настоящее время ведется разработка предпроектной документации. Известно, что тоннель в границе улиц Первомайской и Калинина станет частью транспортного коридора и свяжет два крупных района города — центр и Тюменскую слободу.

Протяженность тоннеля составит 550 метров, ширина 27 метров, высота — 9-10 метров, число полос в нем для транспорта — четыре.

Вход в тоннель разместят со стороны железнодорожного вокзала. Выход организуют между улицами Мира и Волгоградской, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что на разработку предпроектной документации по строительству тоннеля в Тюмени в створе улиц Первомайской и Калинина из бюджета было выделено 44 миллиона рублей. Тендер выиграло ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект». Компания снизила начальную стоимость лота с 67,8 миллионов рулей до 44,1 миллиона рублей.

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