Циклон «Ольга» обрушился на Тюменскую область

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
На федеральной трассе были зафиксированы мощные порывы бокового ветра. С целью безопасности дорожного движения, на опасные участки трассы были выставлены дополнительные наряды ДПС.
По прогнозам метеорологов, неблагоприятные погодные условия на юге Тюменской области ожидаются до 20:00 9 февраля — синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 м/с. Местами пройдет снег. Днем столбики термометров покажут -3…-8, к вечеру похолодает до -14….-19.
По информации экспертов госкорпорации «Роскосмос», циклон «Ольга» в большей степени затронет центральную часть России. В Тюменскую область он принесет резкое похолодание.