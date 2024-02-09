Циклон «Ольга» обрушился на Тюменскую область

По прогнозам метеорологов, неблагоприятные погодные условия на юге Тюменской области ожидаются до 20:00 9 февраля — синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 м/с. Местами пройдет снег. Днем столбики термометров покажут -3…-8, к вечеру похолодает до -14….-19.