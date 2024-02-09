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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Циклон «Ольга» обрушился на Тюменскую область

Циклон «Ольга» обрушился на Тюменскую область

9 февраля 2024, 07:18
Фото: ГИБДД
Циклон «Ольга», образовавшийся на юге Гренландии, принес в Тюменскую область метели и штормовой ветер. Непогода сегодня утром обрушилась на Ялуторовский район.
Видео: ГИБДД

На федеральной трассе были зафиксированы мощные порывы бокового ветра. С целью безопасности дорожного движения, на опасные участки трассы были выставлены дополнительные наряды ДПС.

По прогнозам метеорологов, неблагоприятные погодные условия на юге Тюменской области ожидаются до 20:00 9 февраля — синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 м/с. Местами пройдет снег. Днем столбики термометров покажут -3…-8, к вечеру похолодает до -14….-19.

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