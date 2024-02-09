Куда и кем нужно устроиться в Тюмени, чтобы получать выше 200 тысяч. Топ вакансий

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В России сегодня сложилась уникальная ситуация на рынке труда. Впервые за долгое время безработица находится на минимальном уровне. В первую очередь, как пишет издание Muksun.fm, свою роль сыграл долгосрочный фактор в виде демографической ямы 90-х. Во-вторых, на эту ситуацию наложилась текущая повестка: частичная мобилизация и спецоперация, которые вывели специалистов из производящей экономики в непроизводящую занятость.
Как рассказала «Нашему городу» руководитель пресс-службы рекрутинговой платформы hh.ru Ольга Виноградова, в Тюменской области в январе на одну вакансию приходится 3,9 резюме. Это ниже нормы, что говорит о кадровом дефиците.
В Тюменской области наиболее востребованными остаются: рабочий персонал (23% от числа всех вакансий в январе), продажи и обслуживание клиентов (20%), строительство, недвижимость (19%), производство (18%), транспорт (14%).
В январе зарплаты в вакансиях в Тюменской области были указаны в диапазоне 45 977 рублей — 114 943 рублей (усредненные суммы).
«Наибольшие зарплаты в регионе предлагают в профобластях: „Добыча сырья“ (в январе средняя предлагаемая зарплата в вакансиях составила 115 600 рублей), „Сельское хозяйство“ (110 900 рублей), „Стратегия, инвестиции, консалтинг“ (101 800 рублей)», — рассказали в пресс-службе.
Одни из «дорогих» вакансий сегодня выглядит следующим образом.
Успешный кандидат на эту вакансию сможет за пару-тройку месяцев «поднять» столько, сколько другим и за год не удается. Однако, за сотни тысяч в месяц нужно быть готовым к большому перечню обязанностей, начиная от управления несколькими ИТ-проектами одновременно и заканчивая сдачей отчетности, контроля работы подрядчиков и т. д. Нужен сотрудник с опытом внедрения ИТ-решений и работы на руководящих должностях. Помимо большой зарплаты, компания предоставляет сотрудникам ДМС, изучение английского, гибридный график (офис и удаленка из дома).
Один из генподрядчиков «Газпрома» ищет сотрудника в Тюмени на руководящую должность с окладом в 400 тысяч рублей. Предстоит контролировать ход строительства крупных объектов и их сдачу в эксплуатацию, согласовывать и заключать договоры генподряда и субподряда. Помимо работы в офисе, придется регулярно ездить в командировки на объекты строительства. Ищут профессионала с аналогичным опытом работы не менее трех лет и высшим техническим образованием.
Тюменская девелоперская компания предлагает до 300 тысяч рублей успешному соискателю на эту должность. Возьмут на работу специалиста с опытом не менее пяти лет в компании из строительной отрасли, который сможет контролировать работу всех отделов и эффективно взаимодействовать с органами власти. Компания, помимо высокой оплаты, обещает комфортный офис в центре Тюмени и официальное трудоустройство.
Стоматологи частных клиник — одни из самых высокооплачиваемых вакансий. В данном случае работодатель не устанавливает потолка. Указано, что зарплата будет варьироваться от 350 000 рублей дo 600 000 рублей в месяц, но «система мотивации позволяет зарабатывать значительно больше». При этом кандидату необязательно быть опытным специалистом. Достаточно наличие диплома о высшем образовании и послевузовской подготовки по специальности. Из бонусов работодатель предлагает гибкий график, обучение за счет компании, в том числе за рубежом, а также «насыщенную корпоративную жизнь», чтобы это не значило.
Крупная российская аккредитованная IT-компания ищет сеньор-разработчика на языке программирования С++ с опытом работы от трех до шести лет. Предстоит заниматься разработкой мобильных приложений и новых онлайн-сервисов, улучшать уже имеющиеся продукты. Успешный кандидат может рассчитывать не только на премии от 5 до 20% по итогам работы за месяц. Предусмотрена удаленка, поэтому офис посещать необязательно, а также ДМС и другие социальные гарантии.
Компания ищет специалиста с опытом работы на крупных предприятиях птице или мясо переработки в должности директора от 5 лет. Предлагают официальное трудоустройство, белую зарплату два раза в месяц, релокантам в Тюмень готовы оплатить проезд и ежемесячно компенсировать расходы на жилье.
Перед новым кандидатом будут стоять довольно амбициозные задачи. Нужно работать над повышением уровня технологии производства, сокращением расходов сырья, материалов, трудозатрат, улучшения качества продукции и роста производительности труда.
В Тюмени также активно требуются представители рабочих специальностей на нефтегазовые месторождения ХМАО, Красноярского края, Якутии и т. д. Например, машинисту крана готовы платить от 260 тысяч рублей за вахту 45 дней на Ванкорском месторождении. Проезд до места работы и трехразовое питание — за счет работодателя. Примерно в таком же диапазоне (от 200 тысяч до 250 тысяч рублей) готовы платить машинисту-трактористу, машинисту трубоукладчику, машинисту буровой установки, водителю грузового транспорта.
Еще одна тюменская IT-компания ищет программиста, разрабатывающего ПО на Java. Компания аккредитована Минцифры РФ, а это значит, что в случае повторной мобилизации у работника будет бронь. Работодатель предлагает восьмичасовой рабочий день в офисе в Тюмени и официальное оформление.