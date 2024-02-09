Куда и кем нужно устроиться в Тюмени, чтобы получать выше 200 тысяч. Топ вакансий

Успешный кандидат на эту вакансию сможет за пару-тройку месяцев «поднять» столько, сколько другим и за год не удается. Однако, за сотни тысяч в месяц нужно быть готовым к большому перечню обязанностей, начиная от управления несколькими ИТ-проектами одновременно и заканчивая сдачей отчетности, контроля работы подрядчиков и т. д. Нужен сотрудник с опытом внедрения ИТ-решений и работы на руководящих должностях. Помимо большой зарплаты, компания предоставляет сотрудникам ДМС, изучение английского, гибридный график (офис и удаленка из дома).