«Нам прокололи шины!»: в Тюмени развернулась битва за гаражный кооператив

Как говорит адвокат, хулиганы совершали всё целенаправленно и в отношении конкретных авто, которые принадлежат действующим членам ГСК «Широтный». С октября 2023 года в отделе полиции № 1 лежит три заявления по данному факту, но никаких мероприятий не проводилось и не проводится до сих пор. К тому же, Неделю назад пострадал уже четвертый автомобиль — новый Hyundai Bayon 2023 года выпуска. Собственник также написал заявление в тот же отдел полиции.