«Нам прокололи шины!»: в Тюмени развернулась битва за гаражный кооператив

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Еще 2 года назад был поднят шум вокруг этого гаражного кооператива — владельцы гаражей вышли на протест и обратились к правоохранителям, чтобы сменить руководство.
«Мы, собственники гаражей, члены гаражно-строительного кооператива „Широтный“ страдаем от действий председателя ГСК. Нас более 2 500! Просим оказать нам всестороннюю помощь в решении конфликта — председатель ГСК вынуждает устанавливать на гаражи дорогостоящие электросчетчики стоимостью 9 000 рублей. Действующие опломбированные счетчики других моделей, счетчики приобретенные самостоятельно председатель отказывается регистрировать и принимать показания с них», — говорилось в обращении недовольных членов кооператива.
Также, по заявлению собственников, в ноябре 2022 году по указу председателя третьими лицами была произведена незаконная обрезка электропроводов, ведущих в гаражи. по удар попали именно собственники, не согласившиеся платит 9 000 рублей за новые счетчики.
«Мы не можем пользоваться своими гаражами и погребами расположенными в них.
Помимо этого председатель ежегодно повышает сумму членских взносов, с 3 500 за 2021 год, до 5 000 за 2022 год и от 6 000 до 7500 за 2023 год. Содержание гаража превратилось в роскошь!», — заявляли собственники.
Они также говорили о том, что не понимают, куда и на что расходуются средства комплекса, ибо председатель не проводит отчетные мероприятия, не собирает собрания и не спрашивает мнения собственников гаражей.
Члены кооператива просили помочь решить вопрос с решениями руководства для чего составили письмо главе города Руслану Кухаруку, а также написали коллективное заявление в полицию и прокурату. Причем дело даже дошло до суда, в итоге — суд частично удовлетворил исковые требования, признав недействительным решение конференции кооператива, где были приняты указанные решения, но в остальном отказал в удовлетворении исковых требований.
На некоторое время скандал вокруг этого кооператива угас, но недавно он разгорелся с новой силой и с новыми подробностями. Тюменский адвокат Анастасия Волк рассказала, что последний год некая группа людей, имеющая опыт правления в других кооперативов, пробовала втиснуться в доверие к нынешнему председателю и его членам правления.
«Устраивала интриги, подковерные игры и чинила мелкие пакости. Когда такими способами вытеснить правление не получилось, они перешли от слов к действиям через ущерб их автомобилям. Незаконным путем были получены адреса проживания потерпевших, а также сведения об их автомобилях. В течение трех месяцев четыре автомобиля получили повреждения: прокололи колеса и нанесли царапины острым предметом. Все их действия были зафиксированы на камеры», — сообщает адвокат и делится видеозаписями.
Как говорит адвокат, хулиганы совершали всё целенаправленно и в отношении конкретных авто, которые принадлежат действующим членам ГСК «Широтный». С октября 2023 года в отделе полиции № 1 лежит три заявления по данному факту, но никаких мероприятий не проводилось и не проводится до сих пор. К тому же, Неделю назад пострадал уже четвертый автомобиль — новый Hyundai Bayon 2023 года выпуска. Собственник также написал заявление в тот же отдел полиции.
«Непонятно, почему полиция бездействует уже такое длительное время, когда у них на руках 4 идентичных эпизода. Ждут, наверное, когда пятому и единственному пока что непострадавшему члену правления причинят такой же ущерб. Доказательства, которые по истечении времени утрачиваются почему то не собираются. Экспертизы не назначаются. Никакие сведения не запрашиваются. И даже никого элементарно не опрашивают. Хотя этих злоумышленников реально установить уже сегодня. Будем надеяться, что это всё из-за большой нагрузки в полиции, а не из-за тесной дружбы с ОП № 1, которой хвастается один из хулиганов», — говорит адвокат.
Сейчас подлинно неизвестно, как связаны эти два конфликта с правлением кооператива, разобраться в ситуации могут компетентные органы, которые могут установить личности злоумышленников, которые пытаются свергнуть неугодное собственникам руководство преступным путем.