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Posted 9 февраля, 05:24

Published 9 февраля, 05:24

Modified 9 февраля, 05:26

Updated 9 февраля, 05:26

Тюменцы стали чаще интересоваться видеоиграми

Геймерские итоги: тюменцы стали чаще интересоваться видеоиграми

9 февраля 2024, 05:24
Фото: 1MI

Тюменцы стали чаще интересоваться видеоиграми

За 2023 год продажи новых приставок в Тюмени выросли на 15%. Аналитики Авито выяснили, какие консоли и игры пользуются особой популярностью у тюменских геймеров.

Неизменными лидерами продаж в 2023 году были консоли Sony Playstation, Xbox, Nintendo и Steam Deck. При этом приставки стали доступнее: за год цены на них снизились на 9-29% в зависимости от модели.

По доле продаж в прошлом году лидировали FIFA 2023, GTA V, и God of War: Ragnarök. В топ-3 по росту продаж вошли God of War: Ragnarök, Cyberpunk 2077 и FIFA 2023.

Однако несомненными хитами стали Hogwarts Legacy и Atomic Heart, вышедшие в начале 2023 года.

«Интерес российских геймеров к Atomic Heart легко объясним — это первый ААА-проект на просторах СНГ за многие годы, привлекший внимание не только российских, но и иностранных игроков крайне необычным для игр такого масштаба сеттингом. Запрос на Hogwarts Legacy тоже вполне понятен: в России очень широкая фан-база вселенной Гарри Поттера, а последняя масштабная игра по ней вышла больше 10 лет назад», — отметил руководитель категории «Электроника» в Авито Павел Комаров.
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Интерес к играм у тюменцев продолжает расти. За 2023 год продажи консолей выросли на 15%, причем продажи новых приставок выросли на 25%, а бывших в использовании — на 12%. Вместе с тем увеличились продажи подписок — на 28%.

Заметнее всего выросли продажи Steam Deck — в 9 раз. Второе место заняли консоли Nintendo, продажи которых выросли на 54%. Продажи Xbox и Sony выросли в 2023 году на 41% и 36% соответственно.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы представят регион на «Играх будущего». Призовой фонд турнира — 25 миллионов долларов.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Компьютеры#Игры#Игровые приставки#Компьютерные игры#Любовь Селезнева
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