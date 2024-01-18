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Тюменские власти заменили импортное ПО на отечественное

Тюменские власти заменили импортное ПО, но столкнулись с трудностями

18 января 2024, 08:39
Фото: 1MI

Тюменские власти заменили импортное ПО на отечественное

В 2023 году тюменским властям удалось перевести все государственные информационные системы с импортного ПО на отечественное. Однако с заменой оборудования возникли проблемы.
«По итогам 2023 года нам удалось все государственные информационные системы импортозаместить», — рассказал ТАСС директор департамента информатизации региона Станислав Логинов.

Он отметил, что не все удается заменить в сжатые сроки, например платы, процессоры и компьютеры. При этом, Тюменская область поддерживает разработчиков оборудования, выступая пилотным регионом, в котором тестируют технологии по импортозамещению.

«Например, мы тестировали „Яхонты“, „Байкалы“ и различное серверное оборудование в нашем центре обработки данных правительства Тюменской области. Самое ценное для компаний, которые занимаются импортозамещением — это обратная связь. Мы ее даем, компания дорабатывает свои программные продукты и получается улучшенная версия, которую готовы покупать и тиражировать в другие отрасли и применять для устойчивого оказания услуг», — поделился Логинов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области запустят курсы обучения работе с отечественным ПО. Считается, что переход на российские программы поспособствует технологической независимости предприятий и учреждений.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Программное обеспечение#Программы#Компьютерные программы#Разработки#Любовь Селезнева
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