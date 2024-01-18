Тюменские власти заменили импортное ПО, но столкнулись с трудностями

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
«По итогам 2023 года нам удалось все государственные информационные системы импортозаместить», — рассказал ТАСС директор департамента информатизации региона Станислав Логинов.
Он отметил, что не все удается заменить в сжатые сроки, например платы, процессоры и компьютеры. При этом, Тюменская область поддерживает разработчиков оборудования, выступая пилотным регионом, в котором тестируют технологии по импортозамещению.
«Например, мы тестировали „Яхонты“, „Байкалы“ и различное серверное оборудование в нашем центре обработки данных правительства Тюменской области. Самое ценное для компаний, которые занимаются импортозамещением — это обратная связь. Мы ее даем, компания дорабатывает свои программные продукты и получается улучшенная версия, которую готовы покупать и тиражировать в другие отрасли и применять для устойчивого оказания услуг», — поделился Логинов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области запустят курсы обучения работе с отечественным ПО. Считается, что переход на российские программы поспособствует технологической независимости предприятий и учреждений.