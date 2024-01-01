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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В Тюменской области запустят курсы обучения по работе на российском ПО

В Тюменской области запустят курсы обучения по работе на российском ПО

1 января 2024, 10:39
Фото: Midjourney
Работе на отечественном программном обеспечении начнут обучать жителей Тюменской области. Курсы будет проводить региональная Школа программирования.

Переход на отечественные программы способствует технологической независимости цифровой инфраструктуры различных предприятий, учреждений и бизнеса, пишет «Тюменская линия».

Ключевая задача цифрового импортозамещения — вся инфраструктура должна собираться на отечественных решениях.

«Появятся массовые образовательные курсы по российскому программному обеспечению: офисным пакетам, операционным системам. Время невозврата для импортных программных продуктов, железа пришло», — пояснил директор регионального депцифры Станислав Логинов.

Заместитель губернатора также отметил, что Тюменская область последовательно уже несколько лет занимается ИТ-импортозамещением. В регионе апробируются несколько таких проектов.

К примеру, только в сфере здравоохранения Тюменская область занимается цифровизацией уже порядка 10 лет. За это время региону удалось уйти от бумажного документооборота, внедрить удаленный доступ к информации о пациенте.

Напомним, накануне Нового года Тюменская область вошла в топ 10 регионов — лидеров рейтинга цифровой трансформации.

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#Общество#Ирина Швецова#IT-технологии#Информационные технологии
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