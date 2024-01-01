В Тюменской области запустят курсы обучения по работе на российском ПО

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Переход на отечественные программы способствует технологической независимости цифровой инфраструктуры различных предприятий, учреждений и бизнеса, пишет «Тюменская линия».
Ключевая задача цифрового импортозамещения — вся инфраструктура должна собираться на отечественных решениях.
«Появятся массовые образовательные курсы по российскому программному обеспечению: офисным пакетам, операционным системам. Время невозврата для импортных программных продуктов, железа пришло», — пояснил директор регионального депцифры Станислав Логинов.
Заместитель губернатора также отметил, что Тюменская область последовательно уже несколько лет занимается ИТ-импортозамещением. В регионе апробируются несколько таких проектов.
К примеру, только в сфере здравоохранения Тюменская область занимается цифровизацией уже порядка 10 лет. За это время региону удалось уйти от бумажного документооборота, внедрить удаленный доступ к информации о пациенте.
Напомним, накануне Нового года Тюменская область вошла в топ 10 регионов — лидеров рейтинга цифровой трансформации.