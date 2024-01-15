Жителям Тюменской области пришли сообщения о вредоносном ПО приложения 2ГИС

Также в сервисной службе отметили, что каждый пользователь «андроида» может проверить, какие доступы (смс, звонки, контакты и т. п.) используют приложения на каждом устройстве. При необходимости в настройках «аппарата» есть возможность убрать все разрешения или вернуть их.