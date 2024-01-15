Жителям Тюменской области пришли сообщения о вредоносном ПО приложения 2ГИС

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Сообщения приходят от Google Play пользователям гаджетов на Android, пишет 72.RU. По версии администраторов магазина приложений, российский сервис пытается получить данные к персональным данным, в том числе к фотографиям и журналу звонков.
В свою очередь, компания 2ГИС заявила, что поводов для беспокойств нет и их приложение работает безопасно.
«Хотим напомнить, что 2ГИС — надёжное приложение и не несёт никакой угрозы вашему устройству. 2ГИС по-прежнему работает стабильно, он безопасен и не использует ваши личные данные в корыстных целях», — сказано в сообщении ИТ-компании.
Также в сервисной службе отметили, что каждый пользователь «андроида» может проверить, какие доступы (смс, звонки, контакты и т. п.) используют приложения на каждом устройстве. При необходимости в настройках «аппарата» есть возможность убрать все разрешения или вернуть их.