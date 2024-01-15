nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Жителям Тюменской области пришли сообщения о вредоносном ПО приложения 2ГИС

Жителям Тюменской области пришли сообщения о вредоносном ПО приложения 2ГИС

15 января 2024, 10:45
Фото: 1MI
Жители Тюменской области стали массово получать предупреждения о том, что приложение 2ГИС может быть вредоносным.

Сообщения приходят от Google Play пользователям гаджетов на Android, пишет 72.RU. По версии администраторов магазина приложений, российский сервис пытается получить данные к персональным данным, в том числе к фотографиям и журналу звонков.

В свою очередь, компания 2ГИС заявила, что поводов для беспокойств нет и их приложение работает безопасно.

Фото: скриншот с сайта apk.2gis.ru

 

«Хотим напомнить, что 2ГИС — надёжное приложение и не несёт никакой угрозы вашему устройству. 2ГИС по-прежнему работает стабильно, он безопасен и не использует ваши личные данные в корыстных целях», — сказано в сообщении ИТ-компании.

Также в сервисной службе отметили, что каждый пользователь «андроида» может проверить, какие доступы (смс, звонки, контакты и т. п.) используют приложения на каждом устройстве. При необходимости в настройках «аппарата» есть возможность убрать все разрешения или вернуть их.

Читайте также:
Из аптек Тюмени стали пропадать импортные антибиотики для детей«Пример стойкости и силы духа»: в зоне СВО погиб боец из ЯлуторовскаДоведут до могилы: тюменцам рассказали, какие продукты запрещено давать кошкам
Читайте также:
#Общество#Ирина Швецова
Подпишитесь
«Мерзнем на остановке»: почему в Тюмени возникли проблемы с общественным транспортом?
Сегодня, 05:46
«Холод и апатия»: зимой в Тюмени ничего не хочется делать, как с этим бороться?
Сегодня, 06:52
Доведут до могилы: тюменцам рассказали, какие продукты запрещено давать кошкам
Сегодня, 09:12
Бастрыкин возмутился ужасным состоянием тюменской больницы
Вчера, 10:07
Не накопить за две жизни: сколько стоят самые дорогие квартиры Тюмени?
Сегодня, 01:00
Спас более 30 человек: в Тобольске простились с погибшим на СВО бойцом
Вчера, 01:08