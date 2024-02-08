В Тюмени ищут ведущего игры «Мафия» с зарплатой до 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
Modified Сегодня, 02:14
Updated Сегодня, 02:14
В вакансии на «Авито» указано, что опыт работы желателен, но не обязателен. Ведущему игры «Мафия» предлагают зарабатывать от 30 до 150 тысяч рублей.
Ведущий должен быть эрудированным, коммуникабельным, внимательным человеком с чувством юмора и брутальным голосом. Также от него требуются навыки пользования компьютером.
Работать сотрудник будет в закрытом помещении за микрофоном и ПК с понедельника по субботу.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области количество вакансий выросло на 34%. Спрос на новых работников заметно вырос в юридической сфере, розничной торговле и автобизнесе.