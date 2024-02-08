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В Тюмени ищут аудиоведущего игры «Мафия»

В Тюмени ищут ведущего игры «Мафия» с зарплатой до 150 тысяч рублей

8 февраля 2024, 02:12
Фото: 1MI

В Тюмени ищут аудиоведущего игры «Мафия»

Единственная обязанность работника — ведение игры. Потенциальному сотруднику работодатель обещает официальное трудоустройство.

В вакансии на «Авито» указано, что опыт работы желателен, но не обязателен. Ведущему игры «Мафия» предлагают зарабатывать от 30 до 150 тысяч рублей.

Ведущий должен быть эрудированным, коммуникабельным, внимательным человеком с чувством юмора и брутальным голосом. Также от него требуются навыки пользования компьютером.

Работать сотрудник будет в закрытом помещении за микрофоном и ПК с понедельника по субботу.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области количество вакансий выросло на 34%. Спрос на новых работников заметно вырос в юридической сфере, розничной торговле и автобизнесе.

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