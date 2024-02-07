Тюменцам рассказали, какие профессии не устареют в ближайшие 30 лет

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Чего ждет от будущего рынок труда и какие профессии не боятся развития технологий — рассказывает Newia.ru.
Чтобы быть конкурентоспособным специалистом, нужно успевать за современными тенденциями и повышать уровень своего образования. Именно поэтому педагоги остаются и будут востребованными.
В российских общеобразовательных школах по-прежнему наблюдается дефицит педагогов, эта сфера будет актуальна и в ближайшее десятилетие. Однако стоит учитывать тот факт, что общеобразовательная система уступит индивидуальному подходу.
Медики точно будут востребованы в ближайшие десятилетия, но на их профессию так или иначе влияет развитие технологий. Так, в будущем появятся новые профессии в сфере здравоохранения.
Специалисты считают, что искусственный интеллект постепенно вытеснит с рынка труда экономистов, бухгалтеров и топ-менеджеров. Чтобы оставаться актуальной, профессия должна помогать бизнесу подстраиваться под современные технологии.
Профессии в сфере строительства всегда будут высокооплачиваемыми и востребованными. Однако современные технологии изменят подход к процессам.
Водители большегрузов очень востребованы, им хорошо платят и они требуются в крупных компаниях. Эта профессия точно останется и в будущем. Компаниям нужны и квалифицированные логисты.
В будущем на первый план выйдут искусственный интеллект и логистика, поэтому в сфере транспорта появятся новые специальности, такие как проектировщик новых видов транспорта, инженер беспилотников и оператор по кросс-логистике.
Отрасль энергетики — одна из самых перспективных областей. В ближайшие десятилетия гарантированно будут востребованы аналитики по энергосбережению, менеджеры по альтернативной энергии, метеоэнергетики, специалисты по хранению энергии, экоаналитики и проектировщики систем энергопотребления.
В ближайшие десятилетия по-прежнему будут востребованы агрофизики, агрономы и ветеринарные врачи. Кроме того, появится ряд новых профессий.
В их числе оператор автоматизированной сельхозтехники, агрокибернетик — разработка и внедрение новых технологий, сельхозэколог — разработка методов утилизации отходов, а также биотехнолог — внедрение ГМО в сельском хозяйстве.
Медиасфера развивается непрерывно, новые профессии, такие как PR-менеджер и гостевой редактор, появляются уже сейчас. В ближайшем будущем появятся и другие профессии.
Из-за стремительного развития технологий интерес к ментально-телесным практикам только растет, так как некоторым людям трудно адаптироваться ко всем изменениям.
В будущем на помощь людям придут специалисты по краудсорсингу общественных проблем и медиаторы социальных конфликтов. Кроме того, в будущем появятся такие профессии, как нейрокоуч, энерготерапевт и специалист по долголетию.
Количество мошеннических схем продолжает расти, поэтому в будущем будут востребованы новые профессии.
В их числе киберследователь, который расследует преступления в киберсфере, проектировщик личной безопасности, который оценивает и составляет план защиты человека или организации, а также архитектор кибербезопасности, который отвечает за проектирование инфраструктуры безопасности компании.
IT-специалисты востребованы уже сейчас, а потребность в них в будущем будет только расти.
В ближайшее десятилетие актуальны будут такие профессии, как промпт-менеджер — устранение технических проблем и управление ИИ-системами, блокчейн-разработчик — настройка алгоритмов по технологии блокчейн, утилизатор цифрового мусора — сортировка и уничтожение лишних данных, игромастер — разработка сценариев компьютерных игр, а также IT-проповедник — обучение людей цифровой грамотности.
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