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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Стало известно, какие профессии будут актуальны через 30 лет

Тюменцам рассказали, какие профессии не устареют в ближайшие 30 лет

7 февраля 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney

Стало известно, какие профессии будут актуальны через 30 лет

Сфера занятости стремительно меняется вместе с развитием технологий. Но есть профессии, которым не страшны изменения на рынке труда. Кроме того, ожидается появление новых профессий.

Чего ждет от будущего рынок труда и какие профессии не боятся развития технологий — рассказывает Newia.ru.

Образование

Чтобы быть конкурентоспособным специалистом, нужно успевать за современными тенденциями и повышать уровень своего образования. Именно поэтому педагоги остаются и будут востребованными.

В российских общеобразовательных школах по-прежнему наблюдается дефицит педагогов, эта сфера будет актуальна и в ближайшее десятилетие. Однако стоит учитывать тот факт, что общеобразовательная система уступит индивидуальному подходу.

Профессии будущего в сфере образования

  1. Персональный гид по карьерному росту — специалист, который помогает проанализировать способности человека, составить план карьерного развития и подобрать обучение.
  2. Разработчик образовательных траекторий. Он создает персональные курсы с учетом индивидуальных способностей человека.
  3. Автор курсов. Этот специалист составляет образовательные программы с учетом интересов и навыков ученика.
  4. Тренер по майнд-фитнесу. Он проводит индивидуальные занятия, которые помогают человеку развить когнитивные навыки.
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Здравоохранение

Медики точно будут востребованы в ближайшие десятилетия, но на их профессию так или иначе влияет развитие технологий. Так, в будущем появятся новые профессии в сфере здравоохранения.

Профессии будущего в сфере здравоохранения

  1. Онлайн-терапевт. Он проводит виртуальный прием пациента, предварительную диагностику, направляет к более узкому специалисту и контролирует курс лечения.
  2. Биофармаколог. Этот специалист создает новые препараты на основе биотехнологических методов.
  3. Генетик. Это врач, который выстраивает индивидуальные методы лечения, подстроенные под человека.
  4. Инженер-медик. Это определение объединяет сразу несколько профессий, в числе которых разработчик киберпротезов, инженер-генетик и инженер медицинских роботов.

Бизнес и финансы

Специалисты считают, что искусственный интеллект постепенно вытеснит с рынка труда экономистов, бухгалтеров и топ-менеджеров. Чтобы оставаться актуальной, профессия должна помогать бизнесу подстраиваться под современные технологии.

Профессии будущего в сфере бизнеса и финансов

  1. Трендвотчер. Этот специалист следит за экономическими и политическими событиями, анализирует их и на основе полученных выводов составляет рекомендации для бизнеса.
  2. Тайм-менеджер. Он помогает человеку рационально использовать свое время, чтобы достигать целей.
  3. Бизнес-аналитик. Он составляет маркетинговую стратегию компании, анализируя работу конкурентов, рынка и поведение потребителей.
  4. Операционист криптовалютного банка. Этот специалист обслуживает клиентов в сфере блокчейна и криптовалют.
  5. Генеральный директор. Он занимается мониторингом бизнес-процессов, ищет решения, которые принесут компании прибыль, управляет затратами и отвечает за качество товаров или услуг.
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Строительство

Профессии в сфере строительства всегда будут высокооплачиваемыми и востребованными. Однако современные технологии изменят подход к процессам.

Профессии будущего в сфере строительства

  1. Проектировщик умных домов. Этот специалист занимается проектировкой, установкой и настройкой интеллектуальных систем управления домом.
  2. Специалист реконструкции старых зданий. Он оценивает состояние дома и его конструкций, ищет решения для перестройки.
  3. Архитектор зеленых городов. Он проектирует здания и районы, учитывая требования экологической безопасности и комфорт людей.
  4. Архитектор 3D-печати. Этот специалист проектирует здания с помощью 3D-принтеров.

Транспорт

Водители большегрузов очень востребованы, им хорошо платят и они требуются в крупных компаниях. Эта профессия точно останется и в будущем. Компаниям нужны и квалифицированные логисты.

В будущем на первый план выйдут искусственный интеллект и логистика, поэтому в сфере транспорта появятся новые специальности, такие как проектировщик новых видов транспорта, инженер беспилотников и оператор по кросс-логистике.

Энергетика и ресурсы

Отрасль энергетики — одна из самых перспективных областей. В ближайшие десятилетия гарантированно будут востребованы аналитики по энергосбережению, менеджеры по альтернативной энергии, метеоэнергетики, специалисты по хранению энергии, экоаналитики и проектировщики систем энергопотребления.

Сельское хозяйство

В ближайшие десятилетия по-прежнему будут востребованы агрофизики, агрономы и ветеринарные врачи. Кроме того, появится ряд новых профессий.

В их числе оператор автоматизированной сельхозтехники, агрокибернетик — разработка и внедрение новых технологий, сельхозэколог — разработка методов утилизации отходов, а также биотехнолог — внедрение ГМО в сельском хозяйстве.

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Медиа

Медиасфера развивается непрерывно, новые профессии, такие как PR-менеджер и гостевой редактор, появляются уже сейчас. В ближайшем будущем появятся и другие профессии.

Профессии будущего в сфере массмедиа

  1. Инфостилист. Этот специалист подбирает контент опираясь на запросы клиента и составляет базу данных.
  2. Дата-журналист. Он ищет и обрабатывает данные, чтобы создать новый контент.
  3. Разработчик медиапрограмм. Этот специалист создает сервисы и агрегаторы для работы с данными.

Социальная сфера

Из-за стремительного развития технологий интерес к ментально-телесным практикам только растет, так как некоторым людям трудно адаптироваться ко всем изменениям.

В будущем на помощь людям придут специалисты по краудсорсингу общественных проблем и медиаторы социальных конфликтов. Кроме того, в будущем появятся такие профессии, как нейрокоуч, энерготерапевт и специалист по долголетию.

Сфера безопасности

Количество мошеннических схем продолжает расти, поэтому в будущем будут востребованы новые профессии.

В их числе киберследователь, который расследует преступления в киберсфере, проектировщик личной безопасности, который оценивает и составляет план защиты человека или организации, а также архитектор кибербезопасности, который отвечает за проектирование инфраструктуры безопасности компании.

IT-сфера

IT-специалисты востребованы уже сейчас, а потребность в них в будущем будет только расти.

В ближайшее десятилетие актуальны будут такие профессии, как промпт-менеджер — устранение технических проблем и управление ИИ-системами, блокчейн-разработчик — настройка алгоритмов по технологии блокчейн, утилизатор цифрового мусора — сортировка и уничтожение лишних данных, игромастер — разработка сценариев компьютерных игр, а также IT-проповедник — обучение людей цифровой грамотности.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области количество вакансий выросло на 34%. Аналитики рассказали, в каких сферах вырос спрос на новых работников и куда проще всего трудоустроиться.

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#Общество#Технологии#Бизнес#Транспорт#Тюменская область#Образование#Рейтинги#Новости тюмени#IT-технологии#Вакансии#Любовь Селезнева
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