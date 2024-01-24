Тюменцы примут участие на мультиспортивном турнире в Казани

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Мультиспортивный турнир пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта. Атлетам предстоит показать себя как в классическом спорте, так и в киберспорте.
Студент 4 курса ТюмГу Амир Абдулмеджидов входит в состав команды «Cosmo». Он примет участие в дисциплине «тактический бой» — лазертаг и игра Counter-Strike.
Боец ММА из Тюмени Тимур Нагибин будет участвовать в турнире по Mortal Combat и в реальном поединке.
Отбор на игры будущего будет проходить еще один тюменец — магистрант ТюмГУ Семен Хлюпин. Он планирует участвовать в дисциплине «Just Dance».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский лыжник Артем Мальцев занял первое место на Чемпионате Росгвардии по лыжным гонкам. Соревнования проходили в Сыктывкаре.