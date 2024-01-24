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Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Тюменцы примут участие на «Играх будущего» в Казани

Тюменцы примут участие на мультиспортивном турнире в Казани

24 января 2024, 09:09

Тюменцы примут участие на «Играх будущего» в Казани

Студент и боец ММА из Тюмени представят регион на «Играх будущего». Призовой фонд турнира — 25 миллионов долларов.

Мультиспортивный турнир пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта. Атлетам предстоит показать себя как в классическом спорте, так и в киберспорте.

Студент 4 курса ТюмГу Амир Абдулмеджидов входит в состав команды «Cosmo». Он примет участие в дисциплине «тактический бой» — лазертаг и игра Counter-Strike.

Боец ММА из Тюмени Тимур Нагибин будет участвовать в турнире по Mortal Combat и в реальном поединке.

Отбор на игры будущего будет проходить еще один тюменец — магистрант ТюмГУ Семен Хлюпин. Он планирует участвовать в дисциплине «Just Dance».

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский лыжник Артем Мальцев занял первое место на Чемпионате Росгвардии по лыжным гонкам. Соревнования проходили в Сыктывкаре.

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#Общество#Спорт#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Игры#Соревнования#Призы#Компьютерные игры#Любовь Селезнева
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