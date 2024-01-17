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Published Сегодня, 11:09

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Updated Сегодня, 11:21

Тюменец Алексей Конин похудел на 60 кг и изменил свою жизнь

17 января 2024, 11:09
Проблемы избыточного веса, сопутствующие заболевания и неудачные попытки похудения — это сценарий, знакомый многим. Однако история 48-летнего Алексея Конина доказывает, что никогда не поздно изменить свою реальность.

Алексей, столкнувшись с ожирением третьей стадией и вредными привычками, преодолел несколько неудачных попыток похудеть. Возможность изменений наступила во время ковидного карантина, когда жизнь казалась стандартной последовательностью магазин-алкоголь-еда. Семейные отношения страдали, и Алексей осознал необходимость перемен, пишет «КП-Тюмень».

После вдумчивого изучения информации о здоровье и питании, Алексей принялся за действия. Он начал осознанно применять свои знания, заниматься физической активностью и контролировать питание.

За 8 месяцев вес Алексея снизился с 140 кг до 82 кг при росте 176 см. Он стал фитнес-инструктором, помогает людям старше 40 лет бороться с избыточным весом и нашел свое призвание в спортивной среде.

Окончательный результат — 72 кг — был достигнут к лету 2023 года. Теперь Алексей помогает другим, работает в спортклубе, выпустил книгу и ведет блог, делясь своим опытом и успехами своих подопечных.

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