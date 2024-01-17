Тюменец Алексей Конин похудел на 60 кг и изменил свою жизнь

Проблемы избыточного веса, сопутствующие заболевания и неудачные попытки похудения — это сценарий, знакомый многим. Однако история 48-летнего Алексея Конина доказывает, что никогда не поздно изменить свою реальность.