Тюменец Алексей Конин похудел на 60 кг и изменил свою жизнь

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Алексей, столкнувшись с ожирением третьей стадией и вредными привычками, преодолел несколько неудачных попыток похудеть. Возможность изменений наступила во время ковидного карантина, когда жизнь казалась стандартной последовательностью магазин-алкоголь-еда. Семейные отношения страдали, и Алексей осознал необходимость перемен, пишет «КП-Тюмень».
После вдумчивого изучения информации о здоровье и питании, Алексей принялся за действия. Он начал осознанно применять свои знания, заниматься физической активностью и контролировать питание.
За 8 месяцев вес Алексея снизился с 140 кг до 82 кг при росте 176 см. Он стал фитнес-инструктором, помогает людям старше 40 лет бороться с избыточным весом и нашел свое призвание в спортивной среде.
Окончательный результат — 72 кг — был достигнут к лету 2023 года. Теперь Алексей помогает другим, работает в спортклубе, выпустил книгу и ведет блог, делясь своим опытом и успехами своих подопечных.