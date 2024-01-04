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Слепой тюменец запустил производство индикаторов жидкости для незрячих

Слепой тюменец выпускает спецприборы для незрячих

4 января 2024, 11:25
Фото: 1MI

Слепой тюменец запустил производство индикаторов жидкости для незрячих

Житель Тюмени Евгений Жаданов запустил в областной столице производство индикаторов уровня жидкости, которые помогают слепым в быту — «чудо-кузнечик» издает звуковой сигнал, если вода приближается к краю емкости.

Компания стала единственной в России, которая выпускает такие приборы. Аналоги имеются лишь в Канаде, Австралии, Китае и Британии.

По словам Евгения Жаданова, продукцию его фирмы активно приобретают Казахстан и Белоруссия. В 2022 году с производства вышло 500 «кузнечиков», а в 2023-м — уже 1000.

Отметим, что запуск индикаторов поддержали на региональном уровне.

«Департаментом инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Евгению в 2023 году был присвоен статус „Социальное предприятие“. Это позволило ему заявиться на конкурс грантов», — рассказали Вслух.Ру в ведомстве.

Евгений Жаданов помогает не только слепым. На вырученные средства он закупает гуманитарную помощь для участников спецоперации. А одного из «кузнечиков» новой модификации тюменский предприниматель лично отправит бойцу, который потерял зрение из-за ранения. Добавим, что сам Евгений также является инвалидом по зрению.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла число 15 лучших регионов России в Национальном рейтинге научно-технологического развития по итогам 2022 года. В департаменте образования и науки Тюменской области отметили, что данный результат является следствием проводимой системной работы.

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