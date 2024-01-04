Слепой тюменец выпускает спецприборы для незрячих

Евгений Жаданов помогает не только слепым. На вырученные средства он закупает гуманитарную помощь для участников спецоперации. А одного из «кузнечиков» новой модификации тюменский предприниматель лично отправит бойцу, который потерял зрение из-за ранения. Добавим, что сам Евгений также является инвалидом по зрению.