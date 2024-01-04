Слепой тюменец выпускает спецприборы для незрячих

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Компания стала единственной в России, которая выпускает такие приборы. Аналоги имеются лишь в Канаде, Австралии, Китае и Британии.
По словам Евгения Жаданова, продукцию его фирмы активно приобретают Казахстан и Белоруссия. В 2022 году с производства вышло 500 «кузнечиков», а в 2023-м — уже 1000.
Отметим, что запуск индикаторов поддержали на региональном уровне.
«Департаментом инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Евгению в 2023 году был присвоен статус „Социальное предприятие“. Это позволило ему заявиться на конкурс грантов», — рассказали Вслух.Ру в ведомстве.
Евгений Жаданов помогает не только слепым. На вырученные средства он закупает гуманитарную помощь для участников спецоперации. А одного из «кузнечиков» новой модификации тюменский предприниматель лично отправит бойцу, который потерял зрение из-за ранения. Добавим, что сам Евгений также является инвалидом по зрению.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла число 15 лучших регионов России в Национальном рейтинге научно-технологического развития по итогам 2022 года. В департаменте образования и науки Тюменской области отметили, что данный результат является следствием проводимой системной работы.