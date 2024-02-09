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В Тюмени попал под снос дом с действующими бизнесами

В Тюмени попал под снос дом с семью организациями

9 февраля 2024, 03:35
Фото: 1MI

В Тюмени попал под снос дом с действующими бизнесами

Трехэтажный дом на Мориса Тореза попал под снос из-за КРТ. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

Трехэтажный дом возле ТЦ «Вояж» на Мориса Тореза пойдет под снос из-за КРТ. Здание, построенное в 1960 году, признали аварийным.

На данный момент в доме расположены семь действующих организаций, в числе которых центр психотерапии, лаборатория, два магазина одежды, салон цветов, барбершоп и спа.

В документе указано, что на участке возможно строительство детского сада, кафе, магазина, рынка или других социальных объектов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени попали под снос дома и гаражи на Елизарова. На их месте построят новые дома, школу. детский сад и медучреждения.

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#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Снос#Снос домов#КРТ#Любовь Селезнева
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