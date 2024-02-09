В Тюмени попал под снос дом с семью организациями

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
Трехэтажный дом возле ТЦ «Вояж» на Мориса Тореза пойдет под снос из-за КРТ. Здание, построенное в 1960 году, признали аварийным.
На данный момент в доме расположены семь действующих организаций, в числе которых центр психотерапии, лаборатория, два магазина одежды, салон цветов, барбершоп и спа.
В документе указано, что на участке возможно строительство детского сада, кафе, магазина, рынка или других социальных объектов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени попали под снос дома и гаражи на Елизарова. На их месте построят новые дома, школу. детский сад и медучреждения.