В центре Тюмени снесут гаражи из-за КРТ

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
«Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе улицы Максима Горького площадью 10645 кв. м. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории нежилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов, подлежащих сносу», — указано в опубликованном решении департамента имущественных отношений Тюменской области.
На месте снесенного гаражного кооператива возведут спортивный центр или здание для предоставления коммунальных услуг. Срок реализации программы КРТ — 8 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на ДОКе в рамках реновации снесут более 300 индивидуальных жилых строений. Общая площадь участка, попавшего под КРТ, составит 120 гектаров. На месте снесенных объектов появятся новые ЖК, детсады, школы, больницы, пожарное депо, спортобъекты и т. д.