В центре Тюмени снесут гаражи из-за КРТ

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на ДОКе в рамках реновации снесут более 300 индивидуальных жилых строений. Общая площадь участка, попавшего под КРТ, составит 120 гектаров. На месте снесенных объектов появятся новые ЖК, детсады, школы, больницы, пожарное депо, спортобъекты и т. д.