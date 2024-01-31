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В центре Тюмени снесут гаражи из-за КРТ

В центре Тюмени снесут гаражи из-за КРТ

31 января 2024, 04:28
Фото: 1MI
В центре Тюмени снесут более десятка гаражей на улице Максима Горького ради реновации. Площадь участка, на котором будет проведена КРТ, составит более 10,6 тысяч квадратных метров.
«Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе улицы Максима Горького площадью 10645 кв. м. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории нежилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов, подлежащих сносу», — указано в опубликованном решении департамента имущественных отношений Тюменской области.

На месте снесенного гаражного кооператива возведут спортивный центр или здание для предоставления коммунальных услуг. Срок реализации программы КРТ — 8 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на ДОКе в рамках реновации снесут более 300 индивидуальных жилых строений. Общая площадь участка, попавшего под КРТ, составит 120 гектаров. На месте снесенных объектов появятся новые ЖК, детсады, школы, больницы, пожарное депо, спортобъекты и т. д.

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