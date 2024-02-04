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В Тюмени и Боровском определили новый участок земли под КРТ

В Тюмени и Боровском определили новый участок земли под КРТ площадью около 700 Га

4 февраля 2024, 04:46
Фото: 1MI

В Тюмени и Боровском определили новый участок земли под КРТ

В Тюмени и поселке Боровский готовят под реализацию программы комплексного развития территория два новых земельных участка. В границе областной столицы определена территория общей площадью 685 гектаров.

Как пояснила заместитель главы Тюменского района Татьяна Придорогина, 552 гектара земельного участка расположены в границах Тюмени, 133 гектара земли — в Боровском.

Земельный участок расположен в зонах лесов, складирования и захоронения отходов, инженерной инфраструктуры. Для последующего строительства жилых объектов потребуется изменение границ Тюменского района и Тюмени.

На данный момент договоры о комплексном развитии территории еще не заключены, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени утвержден проект застройки Заречной части города в границе улиц Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Луговая — Ломоносова. До 2029 года там возведут ЖК и детсад, к 2035 году построят новую школу.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Реновация#КРТ
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