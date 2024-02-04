В Тюмени и Боровском определили новый участок земли под КРТ площадью около 700 Га

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени утвержден проект застройки Заречной части города в границе улиц Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Луговая — Ломоносова. До 2029 года там возведут ЖК и детсад, к 2035 году построят новую школу.