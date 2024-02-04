В Тюмени и Боровском определили новый участок земли под КРТ площадью около 700 Га

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Как пояснила заместитель главы Тюменского района Татьяна Придорогина, 552 гектара земельного участка расположены в границах Тюмени, 133 гектара земли — в Боровском.
Земельный участок расположен в зонах лесов, складирования и захоронения отходов, инженерной инфраструктуры. Для последующего строительства жилых объектов потребуется изменение границ Тюменского района и Тюмени.
На данный момент договоры о комплексном развитии территории еще не заключены, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени утвержден проект застройки Заречной части города в границе улиц Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Луговая — Ломоносова. До 2029 года там возведут ЖК и детсад, к 2035 году построят новую школу.