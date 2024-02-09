Глава СКР Бастрыкин запросил доклад по факту избиения подростков в Тюмени

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:31
Updated Сегодня, 02:31
5 февраля в микрорайоне Ново-Патрушево подвыпившие мужчины пристали к двум школьникам 2007 и 2008 годов рождения. Им не понравилась шапка парня, за что досталось и ему, и его подруге — дело дошло до драки.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход расследования. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об обстоятельствах произошедшего.
Ранее «Наш город» сообщал, что прокуратура Ялуторовского района провела проверку по факту нападения бездомной собаки на ребенка. Пострадавшему выплатят компенсацию.