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Глава СКР запросил доклад по факту избиения несовершеннолетних в Тюмени

Глава СКР Бастрыкин запросил доклад по факту избиения подростков в Тюмени

9 февраля 2024, 02:29
Фото: 1MI

Глава СКР запросил доклад по факту избиения несовершеннолетних в Тюмени

Тюменские следователи проводят проверку по факту избиения двух школьников в Ново-Патрушево. На них напали пьяные мужчины.

5 февраля в микрорайоне Ново-Патрушево подвыпившие мужчины пристали к двум школьникам 2007 и 2008 годов рождения. Им не понравилась шапка парня, за что досталось и ему, и его подруге — дело дошло до драки.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход расследования. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об обстоятельствах произошедшего.

Ранее «Наш город» сообщал, что прокуратура Ялуторовского района провела проверку по факту нападения бездомной собаки на ребенка. Пострадавшему выплатят компенсацию.

Прокуратура проведет проверку по факту пожара в спортшколе Тюмени
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