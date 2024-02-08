Тюменцы начали заранее бронировать дома для выпускных

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:03
Тюменцы начали бронировать загородные дома за полгода до выпускного. Об этом Ura.ru рассказали владельцы домов, сдающие дома в аренду.
«Бронь на июнь уже открыта. Выпускники звонят, интересуются стоимостью. Как правило, сейчас бронировать выгоднее, цены ниже. Потом, ближе к сезону, стоимость вырастет и уже будет меньше вариантов», — поделился собеседник.
По словам предпринимателя, чаще всего тюменцы бронируют дома не дороже 30 тысяч рублей в черте города. Он также отметил, что к маю свободные дома закончатся.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени резко упал спрос на долгосрочную аренду жилья. Предложение на рынке аренды также сократилось.