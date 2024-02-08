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Posted Сегодня, 04:01

Published Сегодня, 04:01

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

Тюменцы начали бронировать дома для выпускных

Тюменцы начали заранее бронировать дома для выпускных

8 февраля 2024, 04:01
Фото: 1MI

Тюменцы начали бронировать дома для выпускных

Бронь на июнь уже открыта. Чем ближе выпускной — тем дороже становится аренда.

Тюменцы начали бронировать загородные дома за полгода до выпускного. Об этом Ura.ru рассказали владельцы домов, сдающие дома в аренду.

«Бронь на июнь уже открыта. Выпускники звонят, интересуются стоимостью. Как правило, сейчас бронировать выгоднее, цены ниже. Потом, ближе к сезону, стоимость вырастет и уже будет меньше вариантов», — поделился собеседник.

По словам предпринимателя, чаще всего тюменцы бронируют дома не дороже 30 тысяч рублей в черте города. Он также отметил, что к маю свободные дома закончатся.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени резко упал спрос на долгосрочную аренду жилья. Предложение на рынке аренды также сократилось.

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#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Цены#Праздники#Аренда#Выпускники#Выпускной вечер#Загородная недвижимость#Любовь Селезнева
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