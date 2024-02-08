«Цены рухнут?»: риелторы прогнозируют снижение стоимости аренды квартир в Тюмени

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Еще в декабре прошлого года специалисты сферы недвижимости говорили о том, что снижения цен на аренду ждать не стоит. Однако ситуация начала разворачиваться неожиданным образом, об этом рассказал специалист по аренде жилья Алексей Сидоров.
«У нас за 2023 год на 20% в среднем увеличилась стоимость аренды жилья в городе. Во многом это было связано с высоким спросом и общим ростом цен во всех областях жизни. Однако с начала января цены начали падать. Это связано с расширением предложения, если в прошлом году у нас отмечался дефицит, то сейчас его нет и рынок достаточно наполнен», — говорит эксперт.
Также на рост числа предложений повлияла сезонность и ужесточения условий по ипотечным программам, причем эти факторы друг с другом связаны.
«Людей напугали повышением первоначального взноса в конце года и слухами о завершении программ льготных ипотек. А потому спрос на покупку жилья рос молниеносно, а квартиры постепенно освобождались, к тому же в конце года обычно истекает срок контракта», — говорит Сидоров.
Также на снижение стоимости влияет и конкуренция, так в Тюмени анонсировали строительство арендного дома. Как пояснил заместитель губернатора региона, директор областного департамента имущественных отношений Андрей Киселев, Реализация подобного проекта в областной столице является важный шаг в развитии цивилизованного рынка арендного жилья на Урале.
В доме будут располагаться 226 квартир с современным ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Решение бытовых вопросов будет заниматься администратор. Также жители смогут заказывать дополнительные услуги: например, уборку квартиры.
«Условия очень хорошие и мы полагаем, что стоимость будет не особо высокой, поэтому собственникам придется предлагать конкурентоспособную цену, особенно в условиях массовости строительства», — говорит риелтор.
Алексей Сидоров также допускает, что в ближайшие 3 месяца цены могут упасть в пределах 3-5%. Это также может быть связано со сдачей крупных проектов, квартиры в которой активно раскупались по льготным программам.
«Когда только ввели льготную ипотеку, снимать жилье стало значительно менее выгодно и продуманно, нежели покупать по программе. Многие оформили ипотеку, но до сдачи дома в эксплуатация жили в съемных квартирах. Сейчас, особенно весной, из-за этого явления арендные квартиры могут опустеть, предложение станет больше, а спрос останется прежним», — говорит эксперт.
Хотя даже сейчас арендовать квартиру в Тюмени дешевле, нежели платить за ипотечное жилье. Однако у недвижимости в собственности есть неоспоримые плюсы — во-первых, платить нужно не за чужое, а свое жилье, а во-вторых, неожиданно никто не сможет попросить освободить квартиру.
«Но квартира в аренде хорошо подходит для тех, кто понимает, что в ближайшие годы может сменить место жительства. Также аренда выгодная тем, кто хочет, например, жить в центре города, но покупку квартиры там позволить не может. Здесь дело в сценариях жизни», — считает Сидоров.
Причем, по данным исследований, в развитых странах большая часть населения арендует жилья. К примеру, в Гонконге уровень владения жильём составляет 22,1%, в Великобритании — 63%, в Японии — 55,04%, в Германии — 49,1%. Лидером по обладанию недвижимостью в мире является не самый экономически успешный Лаос — 95,9%. Россия занимает 13-е место в списке стран с самым низким процентом арендного жилья. В стране недвижимость в собственности имеют около 90% населения.
«Но у нас культура пожизненной аренды не приживается. Люди всегда хотят „свое“, я понимаю, это дарит уверенность в завтрашнем дне, которой сейчас не хватает. А потому у нас — аренда жилья — это практически всегда что-то временное. Из-за этого так скачут цены в зависимости от сезонности», — уверен эксперт по аренде жилья.
А потому рынок аренды недвижимости в Тюменской области из года в год будет терпеть взлеты и падения. однако 2024 год будет благоприятным для съема в связи со снижением цен, особенно в первой его половине. Вторая же половина года из-за сезонности будет чуть менее выгодной.