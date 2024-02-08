«Цены рухнут?»: риелторы прогнозируют снижение стоимости аренды квартир в Тюмени

А потому рынок аренды недвижимости в Тюменской области из года в год будет терпеть взлеты и падения. однако 2024 год будет благоприятным для съема в связи со снижением цен, особенно в первой его половине. Вторая же половина года из-за сезонности будет чуть менее выгодной.