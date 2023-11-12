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Собственные квартиры и дома тюменцев вредят экономике?

Собственные квартиры и дома тюменцев вредят экономике?

12 ноября 2023, 10:19
Фото: 1MI
Россия заняла 13-е место в списке стран с самым низким процентом арендного жилья. Около 90% жителей страны проживают в собственных домах и квартирах. Однако, по мнению экспертов, жилье в собственности является так называемым тормозом в развитии экономики.

По данным исследований, население развитых стран чаще арендует жилья. В частности, в США уровень владения жильём составляет 65,9%, во Франции — 64,7%, в Великобритании — 63%, в Японии — 55,04%, в Германии — 49,1%, в Гонконге и вовсе 22,1%. В тоже время лидером по обладанию недвижимостью оказался не самый экономически-успешный Лаос: 95,9%.

Фото: 1MI

Проживание в собственном жилье характерно для слаборазвитых стран

По словам специалистов, в странах, где развита практика арендного жилья, население более мобильно и может переезжать с места на место, что благотворно влияется на рынок труда и развитие предприятий.

В России мобильны только 10-15% населения. При этом, большая часть тех, кто готов переехать, предпочитают для жизни мегаполисы. Одновременно с тем бизнес сегодня испытывает острый дефицит кадров. В том числе по этой причине Центробанк сегодня искусственно тормозит развитие экономики, повышая ключевую ставку.

К слову, в Тюменской области уровень безработицы достиг минимального уровня за последние десять лет, но дефицит кадров наблюдается практически во всех сферах. Требуются 3,3 тысячи строителей, более 8 тысяч специалистов таких отраслей, как ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, образование, обрабатывающие производства, сельское, торговля оптовая и розничная, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.

Это говорит о том, что люди и работодатели не могут найти друг друга. И привязанность к одному месту, к собственному жилищу лишь осложняет поиски сотрудников.

«Основная масса населения совершенно не страдает от того, что жилье у них в собственности, и арендовать жилье в другом городе они не собираются. Даже мигранты, приезжая в Москву или Подмосковье, сначала арендуют квартиру в каком-нибудь подмосковном городе, однушку в двух часах езды от работы, зарабатывают деньги, и как только у них появляется возможность, они покупают квартиру в Москве. Даже у „кочевников“ конечная цель — это покупка жилья. Просто из-за того, что в России не так много мест, где можно комфортно жить с семьёй», — отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По его словам, проблема малого процента мобильного населения заключается еще и в том, что в России нет такого числа центров, куда можно поехать. В отличие от США, в частности.

Фото: 1MI

Как арендное жильё влияет на политику

Политологи считают, что распространенное в России и в других слаборазвитых странах право собственности жилья — это так называемым минимум того, чем может владеть человек. И властям выгодно, чтобы люди обладали только этим минимумом.

Квартиры и дома в собственности в некотором роде обеспечивают спокойствие широких слоёв населения.

Опросы НАФИ показывают, что большинство россиян считают покупку недвижимости самым надёжным вложением средств. Рубли могут обесцениться, валюта может оказаться бесполезной из-за невозможности обмена, ценные бумаги могут быть заблокированы, а недвижимость сохранит свою ценность надолго. Поэтому и от доставшегося жилья по наследству люди тоже не спешат избавляться.

Алексей Зубец отмечает, что владение собственным жильём — это часть социального контракта, который власти заключили с народом еще в начале 90-х годов.

«Семья может получать 70 тысяч рублей на двоих, но при этом жить в квартире, которая стоит 200-300 тысяч долларов. И такая договоренность — основы социального мира, который есть в нашей стране», — говорит эксперт.

И добавляет, что одновременно с тем, собственная недвижимость тормозит экономическое развитие страны, пишут «Новые Известия».

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