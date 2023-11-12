В скандальном долгострое Тюмени открыли продажу квартир. Самая дешевая стоит 8,5 млн

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Цена квадратного метра от 102 тысяч до 148 тысячи рублей. Стоимость однокомнатной квартиры площадью 45,7 квадратов составляет 8,5 миллионов рублей, трехкомнатные продают за 15,2-15,6 миллионов рублей.
В объявлениях указано, что ЖК Аmmonite находится в элитном месте, в историческом центре Тюмени. Во всех квартирах имеется предчистовая отделка: со стяжкой пола, штукатуркой стен, радиаторами Purmo, входными металлическими дверями, гидроизоляцией в ванных комнатах, окнами с тройными стеклопакетами, приборами учета.
Напомним, ЖК Аmmonite строить ещё 17 лет назад. В составе комплекса четыре объекта премиум-класса с оригинальными фасадами высотой от 4 до 18 этажей. Изначально в эксплуатацию дома планировали сдать в 2021 году, затем сроки сдвинулись на 2022 год. В настоящее время сообщается, что сдача комплекса запланирована на 4 квартал 2023 года — начало 2024 года.