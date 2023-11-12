В скандальном долгострое Тюмени открыли продажу квартир. Самая дешевая стоит 8,5 млн

Напомним, ЖК Аmmonite строить ещё 17 лет назад. В составе комплекса четыре объекта премиум-класса с оригинальными фасадами высотой от 4 до 18 этажей. Изначально в эксплуатацию дома планировали сдать в 2021 году, затем сроки сдвинулись на 2022 год. В настоящее время сообщается, что сдача комплекса запланирована на 4 квартал 2023 года — начало 2024 года.