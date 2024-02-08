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Ожидается гололед: в Тюмени похолодает до -13

Ожидается гололед: в Тюмени похолодает до -13

8 февраля 2024, 01:17
Фото: 1MI
В четверг метеорологи обещают на юге Тюменской области метель, гололедно-изморозевые отложения, осадки в виде мокрого снега, ветер 6-11 м/с. Днем столбики термометров покажут -3…-8, в вечерние и ночные часы опустятся до -9…-13.

В Тюмени 8 февраля ожидается снегопад в течение дня, ветер до 3,4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -4….-7, в темное время суток похолодает до -8.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:24 закат в 17:19 продолжительность дня 8 часов 55 минут.

В Тобольске в четверг синоптики обещают снег в течение дня, ветер до 4 м/с. Утром и днем -7…-4, в темное время суток температура воздуха составит -7…-9.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:17, закат в 17:04 продолжительность дня 8 часов 47 минут.

В Ялуторовске в четверг ожидается снег в течение дня, ветер до 5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -7…-5, в темное время суток ожидается до -8…-7.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:19, закат в 17:18 продолжительность дня 8 часов 59 минут.

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В Заводоуковске 8 февраля метеорологи обещают снег, ветер до 4,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -6…-5, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -8…-6.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:18, закат в 17:17 продолжительность дня 8 часов 59 минут.

В Ишиме в четверг ожидается в течение дня снег, ветер до 4,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -4…-5, в темное время суток ожидается до -7….-4.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:05, закат в 17:07 продолжительность дня 9 часов 2 минуты.

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